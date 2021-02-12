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Кредиты по программе господдержки будут доступны бизнесу Армении под 0% ставки

Кредиты по программе господдержки будут доступны бизнесу Армении под 0% ставкиГлава министерства экономики Ваан Керобян 11 февраля сообщил о том, что на заседании правительства было принято решение о дополнительной поддержке отечественного бизнеса. Таким образом, кредиты для агропродовольственного оборудования в республике будут доступны под 0% ставки. Об этом пишет пресс-служба министерства экономики Армении.

Вместе с тем, правительство ранее приняло программу восстановления экономики. В числе проектов, касающихся сельского хозяйства, была представлена инициатива, согласно которой предлагается увеличить посевы культур с высокой стоимостью, включая коноплю.

По мнению авторов проекта, за счет возделывания конопли можно получать ценное масло, а также пеньку, нужную в текстиле, производстве биопластика и ряде других отраслей. В мировой индустрии в основном используются виды конопли с низким содержанием психоактивных веществ. Инициатива кабмина уже вызвала серьезный общественный резонанс.

В свою очередь, бывший замначальник полиции Ованнес Кочарян считает, что данный проект правительства должен пройти серьезную криминологическую экспертизу и лишь после этого быть утвержден.





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