Кредиты по программе господдержки будут доступны бизнесу Армении под 0% ставки

Глава министерства экономики Ваан Керобян 11 февраля сообщил о том, что на заседании правительства было принято решение о дополнительной поддержке отечественного бизнеса. Таким образом, кредиты для агропродовольственного оборудования в республике будут доступны под 0% ставки. Об этом пишет пресс-служба министерства экономики Армении.

Вместе с тем, правительство ранее приняло программу восстановления экономики. В числе проектов, касающихся сельского хозяйства, была представлена инициатива, согласно которой предлагается увеличить посевы культур с высокой стоимостью, включая коноплю.

По мнению авторов проекта, за счет возделывания конопли можно получать ценное масло, а также пеньку, нужную в текстиле, производстве биопластика и ряде других отраслей. В мировой индустрии в основном используются виды конопли с низким содержанием психоактивных веществ. Инициатива кабмина уже вызвала серьезный общественный резонанс.

В свою очередь, бывший замначальник полиции Ованнес Кочарян считает, что данный проект правительства должен пройти серьезную криминологическую экспертизу и лишь после этого быть утвержден.