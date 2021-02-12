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Корейская компания планирует осуществить в Узбекистане три крупных проекта

  • 12.02.2021, 15:53,
  • Китай и Центральная Азия Экономика
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Корейская компания планирует осуществить в Узбекистане три крупных проекта

В Сеуле прошли переговоры между полномочным послом Узбекистана Виктором Феном и руководителем южнокорейской компании «Hanshin Engineering & Construction Co., Ltd.» Чои Ëнг Соном. Стороны обсудили вопросы, относящиеся к реализации инвестиционных проектов по строительству уникального института, гольф-комплекса, а также многоэтажных жилых зданий. Об этом сообщил новостной сайт  dunyo, учреждённый МИД Узбекистана.

Стороны рассмотрели вопрос о планах строительства «Коканд-сити» на территории города Коканда площадью 34 гектара. Ёнг Сон отметил, что компания готова начать строительные работы многоэтажных жилых домов в ближайшее время.

Кроме этого, корейский предприниматель проинформировал Виктора Фена о планах создания усовершенствованного гольф-комплекса за 800 миллионов долларов США. Планируется построить его в Самаркандской области на территории площадью 270 гектаров. Комплекс будет состоять из межнациональной школы, жилых домов и помещений для иностранных гостей, площадки для гольфа, торгово-развлекательного центра и других соответствующих инфраструктур. Корейский представитель считает, что при помощи реализации этого проекта возможно эффективное расширение туристического потенциала Самарканда.

Вдобавок был рассмотрен вопрос о создании в государстве совместного проектного института на базе ООО «Кишлоккурилишлойиха», АО «Тошуйжойлити» и АО «Узогирсаноатлойиха». Он станет уникальным на пространстве СНГ и будет содействовать в укреплении экономических и инвестиционных связей между странами.

Президент южнокорейской компании выразил признательность лидеру Узбекистана Шавкату Мирзиёеву за оказываемую поддержку деятельности корейских компаний в республике. Также он отметил, что группа, созданная для налаживания двусторонних, взаимовыгодных отношений, продолжает свою активную деятельность и в скором времени посетит Узбекистан, в целях обсуждения вопросов, касающихся данных проектов.





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