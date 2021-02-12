ПСРМ считает поступок президента Молдовы серьёзным нарушением Конституции страны

Председатель Партии Социалистов Республики Молдова в парламенте Корнелиу Фуркулицэ 12 февраля заявил о том, что повторное назначение Натальи Гаврилицэ на должность главы государства президентом Майей Санду является серьезным нарушением Конституции и создает опасный прецедент для узурпации государственной власти. Об этом сообщает пресс-служба ПСРМ.

Согласно информации, фракция намерена обжаловать эти решения в Конституционном суде и до окончательного решения суда парламент не может повторно рассматривать программу деятельности и состав правительства, которые будут предложены Гаврилицэ.

Напомним, что ранее Санду повторно предложила на пост главы правительства кандидатуру Натальи Гаврилицы, программу и состав кабмина под руководством которой не поддержал парламент страны.

В свою очередь, социалисты предложили на пост премьера свою кандидатуру Мариану Дурлештяну, бывшего министра финансов и посла Молдовы в Великобритании. Для выдвижения и поддержки этого специалиста депутаты уже создали парламентское большинство.