Президент Туркменистана назначил Сердара Бердымухамедова вице-премьером

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов 11 февраля в рамках расширенного заседания кабмина и госсовета безопасности ввёл в состав правительства ещё одного вице-премьера. Пост занял бывший министр промышленности и стройпроизводства Сердар Бердымухамедов, сообщает газета «Нейтральный Туркменистан».

Соответствующий чиновник будет курировать вопросы цифровизации и внедрения инновационных технологий в систему госуправления, финансово-экономический сектор, области здравоохранения и образования.

В рамках заседания президент также назначил Сердара Бердымухамедова председателем Высшей контрольной палаты и членом государственного совета безопасности.

Лидер страны Бердымухамедов заявил, что введение в штат кабмина должности ещё одного вице-премьера направлено на улучшение работы исполнительного органа и госсовета безопасности. По его словам, это также сделано в целях усиления контроля за госсобственностью.

Напомним, что 39-летний Сердар Бердымухамедов является сыном нынешнего президента страны Гурбангулы Бердымухамедова. До соответствующего назначения он занимал пост министра промышленности и строительного производства.