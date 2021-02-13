Президент Узбекистана выразил недовольство работой МВД

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял участие в расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел, посвященном анализу проделанной работы и улучшению деятельности органов МВД. К работе ведомства у него возникли претензии. Об этом сообщил официальный интернет-портал главы государства.

Мирзиёев раскритиковал деятельность органов правопорядка в сферах борьбы с криминалом, обеспечения общественной безопасности и профилактики правонарушений. Президент также указал на конкретные недостатки и упущения в организации межведомственного взаимодействия, проведении оперативных и следственных мероприятий, а также кадровой работе.

Узбекский лидер поставил перед руководством МВД задачу в кратчайшие сроки сократить бумажную бюрократию и наладить цифровое делопроизводство, в связи с чем в Министерстве внутренних дел вводится новая должность заместителя министра по информационным технологиям.

Шавкат Мирзиёев особо подчеркнул, что руководству МВД необходимо уделить внимание повышению эффективности работы инспекторов по профилактике в махаллях (районах), где в последнее время возросло число преступлений.

Помимо этого, руководитель страны поручил поднять на 30 процентов заработную плату всем сотрудникам МВД, за исключением силовиков, занимающихся непосредственно обеспечением общественной безопасности на местах. Им заработная плата будет увеличена на 60 процентов.

В ходе заседания Мирзиёев также произвёл кадровые изменения в составе МВД.