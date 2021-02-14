В Армении существенно сократилось число выявленных случаев коронавируса

Министерство здравоохранения Армении 13 февраля сообщило о текущей ситуации с коронавирусной инфекцией в стране. Учитывая представленную информацию, количество ежедневно регистрируемых коронавирусных случаев в стране существенно сократилось. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Армении.

Таким образом, количество новых случаев заражения за сутки — 192. От осложнений коронавируса в Армении в общем скончались 3140 человек (плюс 2 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам, составляет 789 (плюс 1 за минувшие сутки).

Кроме того, в ходе поездки в Ширакскую область глава минздрава Анаит Аванесян сообщила, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции взята под контроль, однако сам вирус пока не побежден.

По её словам, обстановка станет еще благоприятнее, когда начнется процесс вакцинации, особенно в группах риска, то есть у пожилых и лиц с хроническими заболеваниями, а также у медработников.

Напомним, что в Армении действует карантинный режим до 11 июля текущего года.