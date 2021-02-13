Нет, это не профессиональный спорт

«Надежда» из Оренбургской области в выездном матче женской баскетбольной Премьер-Лиги в рамках регулярного Чемпионата разгромила в Москве местное «Динамо» со счётом 89:51.

Фото: ЖБК «Динамо» Москва

У «Динамо» в этом чемпионате значится пока всего одна победа. Количество выигрышей вряд ли существенно увеличится. Поводов для этого нет. И уже давно. Сказать, что некогда великий и могучий клуб работает на перспективу тоже нельзя. Даже на отдалённую. А ситуация с российским баскетболом в целом выглядит в последние годы просто удручающе. Провал виден невооружённым взглядом. Точнее невиден. Потому что про женский баскетбол у нас сейчас почти никто не говорит. Конечно, есть красивые сайты. Например, РФБ (Российская Федерация Баскетбола), там много интересной статистики и занимательных картинок. Но уровень соревнований, которые проводит РФБ по своей конкуренции не выдерживает никакой критики. Его популярность упала до самого низкого уровня. Узнаваемость российского баскетбола не выдерживает никакой критики. И то, что происходит с Премьер-Лигой идёт уже много-много лет. И, видимо, всех заинтересованных лиц это устраивает.

Кстати, что будет, если УГМК перестанет спонсировать одноимённую команду в Екатеринбурге, а руководство Курской и Оренбургской областей переведёт финансовые потоки из профессионального спорта в детско-юношеский? Вот как в Москве. И будет у нас десять таких команд, как «Динамо» Москва и ногинский «Спартак». В лучшем случае. В Вологде вот тоже с финансами всё был хорошо. До поры до времени.

Фото: ЖБК «Динамо» Москва

Я вот одного не понимаю: у нас огромное количество детско-юношеских спортивных школ, куда государство вкладывает огромные деньги, строится много ФОКов. А где же баскетболистки? Российские? Куда они исчезают? Или их плохо тренируют? Или не правильно доводят до профессионального спорта? У нас все привыкли ругать футболистов, которые получают (зарабатывают) много денег, а они, якобы ничего не выигрывают. Но, позвольте, на футбол идут болельщики. А кто ходит на женский баскетбол? А ведь это прекрасный вид спорта, в котором у нас просто великолепные традиции. И президент московского «Динамо» Татьяна Николаевна Овечкина была великой баскетболисткой. А какая у нас была команда в девяностых годах прошлого века! Мария Степанова, Илона Корстин, Оксана Рахматуллина… Сейчас у нас нет ничего. И не надо обманывать себя. Просто надо чётко определить, что мы на нуле. И надо всё начинать сначала. С низов. Надо разобраться, что у нас там и кто работает с детьми. И тогда у нас не будет никому не нужных искусственных чемпионатов и провальных десятилетий.

Фото: ЖБК «Динамо» Москва

Ну а теперь ещё раз о командах.

У «Динамо» в лидерах Мария Савина, Мария Черемисина, Юлия Павлова, Светлана Тохташ и Диана Федотова. А у «Надежды» Чарис Миник Биллингс, Анастасия Логунова, Элина Дикайолуаку-Бабкина, Анастасия Шилова и Виктория Медведева. Кстати, свою легионерку наставник команды их степного края и выпускать в этом матче не стал. Для чего? Если твой соперник за две первые четверти с большим трудом набирает 17 очков! Даже такую «Надежду», которая больше не нашпигована суперзвёздами, «Динамо» не то что не может обыграть, а даже просто достойно проиграть. Кстати, Медведева, Тихоненко и Логунова в своё время защищали честь бело-голубых. В общем, описывать перипетии этого матча, за которым наблюдало не более пятидесяти человек, мечта борцов с коронавирусом – сидите дома и никуда не ходите, нет никакого смысла. Борьбы никакой не было даже отдалённо. «Динамовки» выглядели беззубо в атаке, а в защите позволяли Медведевой и её партнёршам делать всё, что угодно на своём кольце.

Фото: ЖБК «Динамо» Москва

После большого перерыва гостьи откровенно бросили играть, что, всё равно, не помешало им выиграть и оставшиеся две четверти. Каждую в отдельности.

51:89 – «Надежда» легко громит «Динамо» в матче, который с большой натяжкой можно отнести к профессиональному спорту.

Фото: ЖБК «Динамо» Москва

Баскетбол. Женщины. Премьер-Лига. Регулярный чемпионат.

«Динамо» Москва – «Надежда» Оренбургская область – 51:89 (9:27, 8:23, 14:17, 20:22)

«Динамо»: Тохташ 15, Черемисина 10, Савина 9, Крамар 7, Сафиулина 6.

«Надежда»: Медведева 21, Шилова 19, Тихоненко 9, Жедик 9, Новикова 8, Логунова 8, Комарова 6.

13 февраля 2021 года. Москва. «Баскет Холл». 50 зрителей.

Текст: Антон Буялов.

Фото: ЖБК «Динамо-Москва».

13.02.2021 г.