Баскетбольный матч Звёзд Единой Лиги ВТБ

14 февраля в Москве пройдёт очередной матч звёзд Единой Лиги ВТБ – «Звёзды России» – «Звёзды Мира».
Итак, нас ждёт очередной баскетбольный праздник. Матчи звёзд обычно лишены всякой соревновательной. Это просто время и место для встречи друзей. Ну а баскетболисты всегда постараются показать себя во всей красе. Уж кто-то, а они это делать умеют.
Расписание Матча Всех Звёзд Единой Лиги ВТБ 2021
15-00 Вход на арену
16-00 Конкурсы для болельщиков
17-00 Начало предматчевого шоу
17-10 Представление игроков «Звезд России» и «Звезд Мира»
17-20 Конкурс данков
18-00 Начало матча
18-40 Конкурс трёхочковых
19-40 Торжественная церемония награждения
Баскетбол. Матч «Звёзд Единой Лиги ВТБ 2021».
14 февраля 2021 года. Москва. «ВТБ Арена».
Текст: Антон Буялов.
Фото: Олег Бухарев.
12.02.2021 г.