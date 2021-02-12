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Баскетбольный матч Звёзд Единой Лиги ВТБ

  • 14.02.2021, 11:48,
  • Спорт
  • 0
    •
  • : ~ 1 минута на чтение:  

14 февраля в Москве пройдёт очередной матч звёзд Единой Лиги ВТБ – «Звёзды России» – «Звёзды Мира».



Матч Звёзд. Единая Лига ВТБ
Фото: Олег Бухарев




Итак, нас ждёт очередной баскетбольный праздник. Матчи звёзд обычно лишены всякой соревновательной. Это просто время и место для встречи друзей. Ну а баскетболисты всегда постараются показать себя во всей красе. Уж кто-то, а они это делать умеют.





Расписание Матча Всех Звёзд Единой Лиги ВТБ 2021





15-00 Вход на арену





16-00 Конкурсы для болельщиков





17-00 Начало предматчевого шоу





17-10 Представление игроков «Звезд России» и «Звезд Мира»





17-20 Конкурс данков





18-00 Начало матча





18-40 Конкурс трёхочковых





19-40 Торжественная церемония награждения





Баскетбол. Матч «Звёзд Единой Лиги ВТБ 2021».





14 февраля 2021 года. Москва. «ВТБ Арена».





Текст: Антон Буялов.





Фото: Олег Бухарев.





12.02.2021 г.





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