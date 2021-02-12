Баскетбольный матч Звёзд Единой Лиги ВТБ

14 февраля в Москве пройдёт очередной матч звёзд Единой Лиги ВТБ – «Звёзды России» – «Звёзды Мира».

Фото: Олег Бухарев

Итак, нас ждёт очередной баскетбольный праздник. Матчи звёзд обычно лишены всякой соревновательной. Это просто время и место для встречи друзей. Ну а баскетболисты всегда постараются показать себя во всей красе. Уж кто-то, а они это делать умеют.

Расписание Матча Всех Звёзд Единой Лиги ВТБ 2021

15-00 Вход на арену

16-00 Конкурсы для болельщиков

17-00 Начало предматчевого шоу

17-10 Представление игроков «Звезд России» и «Звезд Мира»

17-20 Конкурс данков

18-00 Начало матча

18-40 Конкурс трёхочковых

19-40 Торжественная церемония награждения

Баскетбол. Матч «Звёзд Единой Лиги ВТБ 2021».

14 февраля 2021 года. Москва. «ВТБ Арена».

Текст: Антон Буялов.

Фото: Олег Бухарев.

12.02.2021 г.