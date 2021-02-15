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Узбекистан окажет поддержку Афганистану в совместных проектах

Узбекистан окажет поддержку Афганистану в совместных проектахМинистр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков провёл онлайн переговоры с афганскими партнерами – министром иностранных дел Мухаммадом Ханифом Атмаром и руководителем президентской администрации Мухаммадом Шакиром Коргаром. Участники обсудили ход выполнения двусторонних торгово-экономических соглашений. Об этом сообщила пресс-служба МИВТ Узбекистана.

Представители двух стран рассмотрели первостепенные вопросы сотрудничества в осуществлении программ по строительству ветки электроснабжения "Сурхан – Пули-Хумри" и железнодорожной магистрали "Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар". 

Чиновники обсудили объективные возможности участия узбекских предприятий в роли подрядчиков при разработке инженерной проектировки и проведении строительных работ.

Стороны согласовали визит афганских предпринимателей в город Термез для налаживания диалога с узбекскими бизнесменами. Они также выступили за совместную работу в развитии агросектора, горнодобывающей промышленности, нефтегазовой сфере, энергетической и текстильной отраслях экономики Афганистана.

Кроме того, стороны решили ускорить процесс подписания двусторонних договоров по защите инвестиций и улучшению торговых отношений между странами.

По итогам встречи профильные ведомства разработают совокупный план действий на 2021 год по реализации всех достигнутых соглашений.





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