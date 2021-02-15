Президент Молдовы предложила детям присылать ей письма о любимых книгах и авторах

Глава Молдовы Майя Санду 14 февраля посредством видеосвязи, обратилась к детям с посланием о Григоре Виеру в 86-ю годовщину со дня рождения покойного поэта. Президент сказала, что ей очень нравятся работы Григоре Виеру и призвала детей посылать ей письма с рассказами о любимых книгах и авторах. Об этом сообщает пресс-служба главы Молдовы.

По словам молдавского лидера, Виеру — человек, которому удалось сохранить своего ребенка в душе на всю жизнь. В своём видеоролике Санду призвала детей познакомиться с его стихами и биографией.

— Я знаю, что многие из вас любят книги. Рассказы, стихи, приключения с героями и путешественниками. Мне это тоже нравится — в детстве я любила читать, — сказала президент.

Григоре Виеру родился 14 февраля 1935 года в селе Перерыта бывшего Хотинского уезда и скончался 18 января 2009 года в Больнице скорой помощи в Кишиневе, куда он был госпитализирован после автомобильной аварии. Поэту было 73 года. Григоре Виеру похоронили 20 января 2009 года на Центральном кладбище в Кишиневе.