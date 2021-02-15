В Туркменистане в честь 30-й годовщины независимости откроют 30 объектов

В этом году граждане Туркменистана отметят 30-ю годовщину независимости страны, полученной 27 октября 1991 года. В честь важного для всей страны праздника в столице и велаятах государства будет введено в строй 30 крупных объектов. Об этом 15 февраля сообщило ИА CentralAsia.news.

Ряд важных архитектурных премьер состоялись уже в январе этого года. Сюда входят газокомпрессорная станция на месторождении «Малай» в Лебапском велаяте, а также стальная магистраль Акина-Андхой, ЛЭП Керки-Шиберган и современные международные линии оптико-волоконной связи, соединяющие Туркменистан и Афганистан.

Уже в апреле в столице будут введены в строй отель «Аркадаг», международный конгресс-центр, правительственная трибуна. На близ прилегающей территории также будут открыты новые банки «Туркменбаши» и «Сенагат».

Одним из значимых событий этого года станет открытие памятника поэту Махтумкули Фраги, который будет располагаться недалеко от тропы здоровья в Ашхабаде. Его высота составит 60 метров.

Летом будет введён в строй автобан Ашхабад-Туркменабат, в административных центрах Балканского, Дашогуского и Лебапского велаятов будут открыты крупные концертные арены в виде юрты на 3 тыс. мест.

В Лебапском велаяте также будет введена в эксплуатацию электростанция мощностью 432 МВт, Дашогуз и Ашхабад пополнятся жилыми массивами, а турзона «Аваза» — новыми коттеджными комплексами.