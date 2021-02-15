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Президент Украины Зеленский встретился с наследным принцем Абу-Даби

  • 15.02.2021, 15:56,
  • В Мире + Европа Украина
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

Президент Украины Зеленский встретился с наследным принцем Абу-ДабиПрезидент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская 13 февраля с официальным визитом прибыли в ОАЭ. Там украинский лидер встретился с наследным принцем Абу-Даби Мухаммадом бин Заидом Аль Нахайяном, сообщает пресс-служба главы государства.

Стороны договорились в ближайшие 5 лет расширить объёмы взаимной торговли между Украиной и Объединёнными Арабскими Эмиратами. Акцент был сделан на интенсификации агроинвестиций в Украину и расширении экспортного потенциала страны.

Особое внимание было уделено важности наращивания отношений в сферах энергетики и инфраструктуры, а также межгосударственного взаимодействия в военно-технической области.

По итогам встречи был подписан ряд двусторонних документов. Между кабинетами министров был подписан протокол, ориентированный на ослабление фискальной нагрузки на субъекты хозяйствования.

Между министерствами внутренних дел стран был подписан меморандум о взаимном признании и обмене национальных водительских удостоверений. Кроме того, были подписаны меморандумы, призванные поощрять зарубежные инвестиции в сельское хозяйство и увеличить двусторонний пассажиропоток.





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