 
  • 15:56 – Президент Украины Зеленский встретился с наследным принцем Абу-Даби 
  • 22:55 – Заявление МИД Республики Армения относительно вступления в силу Соглашения о расширенном партнерстве между Арменией и ЕС 
  • 21:54 – Кредиты по программе господдержки будут доступны бизнесу Армении под 0% ставки 
  • 21:54 – Кредиты по программе господдержки будут доступны бизнесу Армении под 0% ставки 
  • 00:23 – Как грузинка блистала на показе бренда Dolce & Gabbana 
  • 12:18 – В Харькове при пожаре в доме престарелых погибли 15 человек 
Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75

Вице-премьер отметил важность подготовки к ухудшению эпидемиологической ситуации в Киргизии

Вице-премьер отметил важность подготовки к ухудшению эпидемиологической ситуации в КиргизииПервый вице-премьер-министр Киргизии Артём Новиков провёл очередное заседание республиканского штаба по борьбе с коронавирусной эпидемией и ликвидации её последствий на территории страны. Отмечается значительное снижение фиксируемых случаев коронавируса в республике. Итак, на 15 февраля в Киргизии зарегистрировано 41 случай эпидемии. Об этом сообщает пресс-служба правительства Киргизии.

По словам Новикова, тенденция распространения коронавирусной инфекции по республике в целом замедляется. Статистика показывает, что число выздоровевших превышает количество заболевших лиц.

Однако, было отмечено, что по всему миру идёт мутация пандемии. В связи с этим, заместитель главы правительства подчеркнул необходимость быть готовыми к новой вспышке эпидемии.

Министерству здравоохранению поручено подготовить план оперативного развертывания всех медицинских подразделений на случай ухудшения эпидемиологической обстановки. Кроме того, ведомство должно составить график вакцинации граждан республики и провести проверку всей системы холодильного оборудования по Киргизии.





  •   Просмотров Сегодня: 67


  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.

    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Вице-премьер Киргизии высказала жёсткую критику в отношении минздрава и местных органов власти
    » Глава правительства Киргизии просит быть готовыми к форс-мажорным обстоятельствам в связи с пандемией
    » Глава правительства Киргизии потребовал соблюдать санитарные правила во время агитационной кампании
    » Правительство Киргизии сообщает о возможной второй волне коронавируса в ноябре этого года
    » Правительство Киргизии призывает продолжить режим максимальной экономии
    » В Киргизии собираются построить палаточный городок для инфицированных ковид-19
    » В Киргизии будут запущены местные авиарейсы и транспорт между регионами
    » Первый вице-премьер Киргизии поручил усилить работу по контактным лицам заболевших граждан
    » Президент Киргизии провёл встречу с первым вице-премьером
    » Свыше 30 сотрудников медицины в Киргизии заражены коронавирусом
    » В Киргизии будет проведено расследование в отношении главврача районной больницы
    » Правительство Киргизии провело очередное заседание по борьбе с коронавирусом
    Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75 Добавить Комментарий
    Flag Counter
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 (Радио, ТВ, Интернет, Пресса...) FOCUS MEDIA GROUP ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Таджикские милиционеры раскрыли факт торговли девушками

    • 18:54
    • 76
    • 0

    Президент Украины Зеленский встретился с наследным принцем Абу-Даби

    • 15:56
    • 89
    • 0

    Президент Молдовы предложила детям присылать ей письма о любимых книгах и авторах

    • 12:59
    • 103
    • 0

    Баскетбольный матч Звёзд Единой Лиги ВТБ

    • 11:48
    • 208
    • 0

    В Армении существенно сократилось число выявленных случаев коронавируса

    • 11:36
    • 239
    • 0

    Нет, это не профессиональный спорт

    • 09:41
    • 240
    • 0

    Кредиты по программе господдержки будут доступны бизнесу Армении под 0% ставки

    • 21:54
    • 357
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 63547
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 58666
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 54623
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 51917
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 47124
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 41222
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 39705
    • 0

    Таджикские милиционеры раскрыли факт торговли девушками

    • 18:54
    • 76
    • 0

    Президент Украины Зеленский встретился с наследным принцем Абу-Даби

    • 15:56
    • 89
    • 0

    Президент Молдовы предложила детям присылать ей письма о любимых книгах и авторах

    • 12:59
    • 103
    • 0

    Баскетбольный матч Звёзд Единой Лиги ВТБ

    • 11:48
    • 208
    • 0

    Нет, это не профессиональный спорт

    • 09:41
    • 240
    • 0

    В Армении существенно сократилось число выявленных случаев коронавируса

    • 11:36
    • 239
    • 0

    Президент Туркменистана назначил Сердара Бердымухамедова вице-премьером

    • 11:31
    • 231
    • 0
    Наш ТВИТТЕР

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА