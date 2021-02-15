Вице-премьер отметил важность подготовки к ухудшению эпидемиологической ситуации в Киргизии

Первый вице-премьер-министр Киргизии Артём Новиков провёл очередное заседание республиканского штаба по борьбе с коронавирусной эпидемией и ликвидации её последствий на территории страны. Отмечается значительное снижение фиксируемых случаев коронавируса в республике. Итак, на 15 февраля в Киргизии зарегистрировано 41 случай эпидемии. Об этом сообщает пресс-служба правительства Киргизии.

По словам Новикова, тенденция распространения коронавирусной инфекции по республике в целом замедляется. Статистика показывает, что число выздоровевших превышает количество заболевших лиц.

Однако, было отмечено, что по всему миру идёт мутация пандемии. В связи с этим, заместитель главы правительства подчеркнул необходимость быть готовыми к новой вспышке эпидемии.

Министерству здравоохранению поручено подготовить план оперативного развертывания всех медицинских подразделений на случай ухудшения эпидемиологической обстановки. Кроме того, ведомство должно составить график вакцинации граждан республики и провести проверку всей системы холодильного оборудования по Киргизии.