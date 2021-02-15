Таджикские милиционеры раскрыли факт торговли девушками

В Таджикистане сотрудниками милиции был раскрыт факт торговли местными девушками. Жительница сельского джамоата Лучоб Варзобского района обманным путём заманивала девушек в Дели, где им приходилось заниматься проституцией. Об этом 13 февраля сообщила пресс-служба министерства внутренних дел.

Подозреваемой 36 лет. Согласно отчёту представителей органов правопорядка, данная гражданка в сговоре с женщиной по имени «Сара» приглашала молодых девушек в Индию, где пользуясь их беспомощностью (незнанием языка и города) принуждала девушек к занятиям проституцией.

На данный момент установлено, что в рамках противозаконной деятельности задержанной удалось заработать около 13 тыс. долларов. Среди потерпевших — 33-летняя жительница сельского джамоата Сомон города Гиссар и 29-летняя жительница сельского джамоата Чуянгарон города Вахдат. Обе девушки вступали в сексуальные контакты с мужчинами различных национальностей.

Против соответствующей гражданки заведено уголовное дело по статье 130 дополнение 1 УК Таджикистана. Расследование продолжается.