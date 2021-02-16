 
  • 22:37 – В парламент Австралии представлена петиция с призывом признать Арцах 
  • 21:54 – Кредиты по программе господдержки будут доступны бизнесу Армении под 0% ставки 
  • 11:30 – Шведские гиганты IKEA и H&M откроются в Армении 
  • 22:37 – В парламент Австралии представлена петиция с призывом признать Арцах 
  • 00:23 – Как грузинка блистала на показе бренда Dolce & Gabbana 
  • 12:18 – В Харькове при пожаре в доме престарелых погибли 15 человек 
Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75

Шведские гиганты IKEA и H&M откроются в Армении

 Шведские гиганты IKEA и H&M откроются в Армении
Шведские компании заинтересованы в переработке мусора, поставке цифровых решений и задействовании новых аэропортов в регионах Армении, заявил посол Швеции в Армении Патрик Свенссон на встрече с министром экономики республики.

Ваан Керобян же отметил важность выхода на армянский рынок IKEA и H&M ➕ новый инвестиционный фонд собирает бизнес-проекты в Армении, и пригласил шведские инвестиционные компании к работе в этом фонде.


  Источник:FMG NEWS

  •   Просмотров Сегодня: 116


  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.

    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Министр экономики призвал иранские компании инвестировать в Армению
    » Авиакомпания Ryanair рассматривает возможность выхода на армянский рынок
    » Шведские ученые обнаружили еще один фактор преждевременной смерти
    » Швеция является важным и надежным партнером Армении в Скандинавском регионе
    » Армен Саркисян встретился в Париже с президентом компании «Оранж» Стефаном Ришаром
    » В правительстве Армении обсуждена инвестиционная программа по строительству завода по переработке мусора
    » Посол: Ливанские бизнесмены заинтересованы в инвестировании в сельское хозяйство Армении
    » IKEA в Швеции изъяла из продажи ножи после убийства двух посетителей
    » IKEA в Швеции прекратил продажу ножей после убийства двух посетителей
    » В Швеции магазин IKEA, в котором устроили резню, приостановил продажу ножей
    » Шведские истребители перехватили у своих границ российские бомбардировщики
    » Шведские истребители перехватили у своих границ российские бомбардировщики
    Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75 Добавить Комментарий
    Flag Counter
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 (Радио, ТВ, Интернет, Пресса...) FOCUS MEDIA GROUP ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    В парламент Австралии представлена петиция с призывом признать Арцах

    • 22:37
    • 51
    • 0

    Вот такую красоту собираются возвести в Ереване | ИНЖЕНЕРНЫЙ ГОРОД

    • 11:52
    • 121
    • 0

    Шведские гиганты IKEA и H&M откроются в Армении

    • 11:30
    • 120
    • 0

    Таджикские милиционеры раскрыли факт торговли девушками

    • 18:54
    • 145
    • 0

    Президент Украины Зеленский встретился с наследным принцем Абу-Даби

    • 15:56
    • 153
    • 0

    Президент Молдовы предложила детям присылать ей письма о любимых книгах и авторах

    • 12:59
    • 154
    • 0

    Баскетбольный матч Звёзд Единой Лиги ВТБ

    • 11:48
    • 253
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 63577
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 58688
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 54659
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 51941
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 47142
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 41239
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 39728
    • 0

    В парламент Австралии представлена петиция с призывом признать Арцах

    • 22:37
    • 51
    • 0

    Вот такую красоту собираются возвести в Ереване | ИНЖЕНЕРНЫЙ ГОРОД

    • 11:52
    • 121
    • 0

    Шведские гиганты IKEA и H&M откроются в Армении

    • 11:30
    • 120
    • 0

    Таджикские милиционеры раскрыли факт торговли девушками

    • 18:54
    • 145
    • 0

    Президент Украины Зеленский встретился с наследным принцем Абу-Даби

    • 15:56
    • 153
    • 0

    Президент Молдовы предложила детям присылать ей письма о любимых книгах и авторах

    • 12:59
    • 154
    • 0

    Баскетбольный матч Звёзд Единой Лиги ВТБ

    • 11:48
    • 253
    • 0
    Наш ТВИТТЕР

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА