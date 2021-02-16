Шведские гиганты IKEA и H&M откроются в Армении
Источник:FMG NEWS
Шведские компании заинтересованы в переработке мусора, поставке цифровых решений и задействовании новых аэропортов в регионах Армении, заявил посол Швеции в Армении Патрик Свенссон на встрече с министром экономики республики.
Ваан Керобян же отметил важность выхода на армянский рынок IKEA и H&M ➕ новый инвестиционный фонд собирает бизнес-проекты в Армении, и пригласил шведские инвестиционные компании к работе в этом фонде.
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