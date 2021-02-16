Вот такую красоту собираются возвести в Ереване | ИНЖЕНЕРНЫЙ ГОРОД

Программа «Инженерный городок» вступила в активную фазу. Это один из проектов, финансируемых в рамках программы «Содействие развитию инфраструктуры качества» в сотрудничестве со Всемирным банком.

План города будущего в Армении уже утвержден, в ближайшее время будет объявлен тендер строительной компании и Начнется строительство города.



Он будет состоять из корпусов 22 инжиниринговых компаний, лаборатории, автостоянки, сада и инженерной инфраструктуры.