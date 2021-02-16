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Вот такую красоту собираются возвести в Ереване | ИНЖЕНЕРНЫЙ ГОРОД

  • 16.02.2021, 11:52,
  • В Мире + Европа Армения
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  • : ~ 1 минута на чтение:  
 'Инженерный город' АРМЕНИЯ ЕРЕВАН
Программа «Инженерный городок» вступила в активную фазу. Это один из проектов, финансируемых в рамках программы «Содействие развитию инфраструктуры качества» в сотрудничестве со Всемирным банком.
 
План города будущего в Армении уже утвержден, в ближайшее время будет объявлен тендер строительной компании и Начнется строительство города.
Он будет состоять из корпусов 22 инжиниринговых компаний, лаборатории, автостоянки, сада и инженерной инфраструктуры.
Он станет центром инженерной мысли и инноваций. : Обеспечит совершенно новую среду для городской жизни.
'Инженерный город' АРМЕНИЯ ЕРЕВАН 
'Инженерный город' АРМЕНИЯ ЕРЕВАН 
 


  Источник:FMG NEWS

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