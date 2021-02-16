В парламент Австралии представлена петиция с призывом признать Арцах
Петиция на веб-сайте австралийского парламента, призывающая к признанию Республики Арцах
, была представлена Палате представителей в понедельник, 15 февраля 2021 года Постоянной комиссией по петициям, и передана министру иностранных дел.
В общей сложности 3164 австралийца подписали петицию Армянского национального комитета Австралии (ANC-AU), призывающую законодателей и правительство страны последовать примеру французского парламента, Законодательного собрания Нового Южного Уэльса и других законодательных органов и признать право на самоуправление Республики Арцах
, которая в настоящее время частично оккупирована Азербайджаном после поддерживаемых Турцией и террористами нападений на армян.
Согласно требованиям петиции, у министров есть 90 дней с момента ее представления в Палате представителей, чтобы ответить на петицию.
«Мы с нетерпением ждем ответа от министра иностранных дел, которого мы призываем привести правительство Австралии на сторону правосудия и поддержать безопасность и неприкосновенность нашей исконной родины», – сказал исполнительный директор ANC-AU Хайг Кайсериан.