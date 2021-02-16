Ара Айвазян | Биография

Дата и место рождения

30 марта 1969 г., г. Ереван

Образование

1986-1993 гг․ факультет востоковедения ЕГУ, арабский отдел.

1994 г․ - Университетский колледж Айказян (Ливан), факультет политологии.

Трудовая деятельность

1994-1996 гг. - атташе Второго европейского департамента МИД, третий секретарь.

1996-1997 гг. - второй секретарь посольства Республики Армения в Аргентине.

1997 г․ - начальник отдела стран Центральной и Южной Америки Департамента Америки МИД.

1998 г․ - глава секретариата МИД.

1999-2006 гг. - посол Республики Армения в Аргентине и Чили (резиденция - Буэнос-Айрес).

2000-2006 гг. - посол Республики Армения в Уругвае (резиденция - Буэнос-Айрес).

2006-2011 гг. - советник аппарата министра иностранных дел.

2006-2011 гг. - посол Республики Армения в Королевстве Дания (резиденция - Ереван).

2006-2012 гг. - посол Республики Армения в Королевстве Норвегия (резиденция - Ереван).

2006-2013 гг. - посол Республики Армения в Королевстве Швеция (резиденция - Ереван).

2006-2014 гг. - посол Республики Армения в Республике Финляндия (резиденция - Ереван).

2011-2016 гг. - посол Республики Армения в Республике Литва (резиденция - Вильнюс).

2012-2016 гг. - посол Республики Армения в Республике Латвия и Республике Эстония (резиденция - Вильнюс).

2016-2020 гг. - посол Республики Армения в Мексиканских Соединенных Штатах (резиденция - Мехико).

2017-2020 гг. - посол Республики Армения в Республике Куба, Коста-Рике, Республике Гондурас, Республике Гватемала (резиденция - Мехико).

2018-2020 гг. - посол Республики Армения в Панаме (резиденция - Мехико).

Октябрь-ноябрь 2020 г. - заместитель министра иностранных дел Республики Армения.

18 ноября 2020 года назначен министром иностранных дел Республики Армения.



Другие данные

2005 г. награжден правительством Аргентины орденом "Большого креста за заслуги”.

2014 г. награжден золотой медалью Национального Собрания Республики Армения.

2016г. награжден Президентом Арцаха медалью "Мхитар Гош”.

Владеет русским, английским и испанским языками.

Персональные данные

Женат, имеет одного сына.