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Акоп Аршакян | Биография

  • 16.02.2021, 23:12,
  • Карас » Персоны
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 Акоп Аршакян | Биография

 

Акоп Аршакян

Министр высокотехнологической промышленности

Биографические данные

Дата и место рождения
16 апреля 1985 г., г. Ереван

Образование
2005-2009 гг. – Национальный политехнический университет Армении, факультет компьютерных систем и информатики (бакалавриат)
2009-2011 гг. – Национальный политехнический университет Армении,
факультет компьютерных систем и информатики (магистратура)

Трудовая деятельность
2008-2012 гг. – соучредитель инициативы "ИМА" ("СЕЙЧАС"), с 2012 года – президент общественной организации "ИМА" ("СЕЙЧАС")
2010-2012 гг. – Компания "Нэшнл Инструментс" (National Instruments), системный инженер (Systems Engineer)
2012-2017 гг. – Компания "Нэшнл Инструментс" (National Instruments), региональный руководитель программы партнеров "Альянс" (регион включает Индию, Россию и СНГ, Арабские страны и Африку)
Январь-май 2018 г. – основатель компании "Араксис Инженеринг", исполнительный директор
Май-октябрь 2018 г. - первый заместитель министра транспорта, связи и информационных технологий
2018-2019 гг. - министр транспорта, связи и информационных технологий Республики Армения.
С 1 июня 2019 г. назначен министром высокотехнологической промышленности.

Другие данные
2003-2005 гг. – служба в Вооруженных силах РА
2014 гг. – член координационной группы движений "Против пенсионной обязательной выплаты" и "Я против"
2016 гг. – служба на передовой в ходе Апрельской войны в рядах добровольческого отряда партии "Гражданский договор"

Партийная принадлежность
С 2015 г. член учредительного управления партии "Гражданский договор"

Персональные данные
Женат, имеет трех дочерей.



  Источник:FMG NEWS

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