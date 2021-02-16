 Акоп Аршакян | Биография

Дата и место рождения

16 апреля 1985 г., г. Ереван

Образование

2005-2009 гг. – Национальный политехнический университет Армении, факультет компьютерных систем и информатики (бакалавриат)

2009-2011 гг. – Национальный политехнический университет Армении,

факультет компьютерных систем и информатики (магистратура)

Трудовая деятельность

2008-2012 гг. – соучредитель инициативы "ИМА" ("СЕЙЧАС"), с 2012 года – президент общественной организации "ИМА" ("СЕЙЧАС")

2010-2012 гг. – Компания "Нэшнл Инструментс" (National Instruments), системный инженер (Systems Engineer)

2012-2017 гг. – Компания "Нэшнл Инструментс" (National Instruments), региональный руководитель программы партнеров "Альянс" (регион включает Индию, Россию и СНГ, Арабские страны и Африку)

Январь-май 2018 г. – основатель компании "Араксис Инженеринг", исполнительный директор

Май-октябрь 2018 г. - первый заместитель министра транспорта, связи и информационных технологий

2018-2019 гг. - министр транспорта, связи и информационных технологий Республики Армения.

С 1 июня 2019 г. назначен министром высокотехнологической промышленности.

Другие данные

2003-2005 гг. – служба в Вооруженных силах РА

2014 гг. – член координационной группы движений "Против пенсионной обязательной выплаты" и "Я против"

2016 гг. – служба на передовой в ходе Апрельской войны в рядах добровольческого отряда партии "Гражданский договор"

Партийная принадлежность

С 2015 г. член учредительного управления партии "Гражданский договор"

Персональные данные

Женат, имеет трех дочерей.