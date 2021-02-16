 Вагаршак Арутюнян | Биография

Дата и место рождения

28 апреля 1956 г., Грузия, г. Ахалкалаки

Образование

1978 г. – окончил Высшее военное училище имени С.Кирова

1991 г .- Военная академия имени маршала А.А. Гречко (Ленинград)

1998 г. - Академия генерального штаба (Москва)

Трудовая деятельность

1978-1990 гг. - служба в ВС СССР.

1991-1992 гг. - замминистра внутренних дел Армении, параллельно - первый заместитель председателя Комитета обороны Армении.

1992-1994 гг. - заместитель начальника Штаба главного командования объединенных вооруженных сил СНГ.

1994-1999 гг. - заместитель начальника Штаба по координации военного сотрудничества государств-участников СНГ, представитель Вооруженных сил Республики Армения.

1999-2000 гг. - министр обороны Республики Армения.

19 августа 2020 г. назначен главным советником премьер-министра Республики Армения.

С 20 ноября 2020 года – Министр обороны Республики Армения.

Другие данные

1994 г. - получил воинское звание генерала-майора.

1996 г. - получил воинское звание генерала-лейтенанта.

Удостоился ордена «За заслуги перед Отечеством»,

Удостоился медалей, орденов, других высших наград Республики Армения, Республики Арцах, РФ, СССР, Беларуси, Болгарии, Таджикистана и ряда других стран.

Награжден именным оружием от министра обороны Республики Армения Вазгена Саркисяна и министра обороны РФ Павла Грачева.

Участник Арцахской войны.