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Вагаршак Арутюнян | Биография

  • 16.02.2021, 23:16,
  • Карас » Персоны
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 Вагаршак Арутюнян | Биография
 
Вагаршак Арутюнян
Министр обороны РА

Биографические данные

Дата и место рождения
28 апреля 1956 г., Грузия, г. Ахалкалаки

Образование
1978 г. – окончил Высшее военное училище имени С.Кирова
1991 г .- Военная академия имени маршала А.А. Гречко (Ленинград)
1998 г. - Академия генерального штаба (Москва)

Трудовая деятельность
1978-1990 гг. - служба в ВС СССР.
1991-1992 гг. - замминистра внутренних дел Армении, параллельно - первый заместитель председателя Комитета обороны Армении.
1992-1994 гг. - заместитель начальника Штаба главного командования объединенных вооруженных сил СНГ.
1994-1999 гг. - заместитель начальника Штаба по координации военного сотрудничества государств-участников СНГ, представитель Вооруженных сил Республики Армения.
1999-2000 гг. - министр обороны Республики Армения.
19 августа 2020 г. назначен главным советником премьер-министра Республики Армения.
С 20 ноября 2020 года – Министр обороны Республики Армения.

Другие данные
1994 г. - получил воинское звание генерала-майора.
1996 г. - получил воинское звание генерала-лейтенанта.
Удостоился ордена «За заслуги перед Отечеством»,
Удостоился медалей, орденов, других высших наград Республики Армения, Республики Арцах, РФ, СССР, Беларуси, Болгарии, Таджикистана и ряда других стран.
Награжден именным оружием от министра обороны Республики Армения Вазгена Саркисяна и министра обороны РФ Павла Грачева.
Участник Арцахской войны.



  Источник:FMG NEWS

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