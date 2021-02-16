Рустам Бадасян | Биография

Дата и место рождения

27 января 1991 года, Ереван



Образование

2011 г. — окончил юридический факультет Ереванского государственного университета со степенью бакалавра

2013 г. — окончил юридический факультет Международного научно-образовательного центра Национальной академии наук РА со степенью магистра

2015 г. — окончил Адвокатскую школу РА и получил лицензию на осуществление адвокатской деятельности

Трудовая деятельность

2012-2013 гг. — ведущий специалист Отдела по юридическим вопросам и принудительным взысканиям Налоговой инспекции Шенгавита Комитета государственных доходов при Правительстве РА

2013-2014 гг. — дознаватель в Управлении дознания (в настоящее время - Управление по выявлению правонарушений и осуществлению административного производства) Комитета государственных доходов при Правительстве РА

2014-2015 гг. — старший юрист в юридической конторе Виртулекс

2015-2018 гг. — юрист, старший юрист, компаньон в адвокатской конторе ''Концерн-Диалог''. Специализация — налоговое право, экономические преступления, конкуренция

2018-2019 гг. — Заместитель председателя Комитета государственных доходов РА

Указом Президента РА Армена Саргсяна от 19 июня 2019 года назначен Министром юстиции Республики Армения.

Другие данные

Владеет английским и русским языками

2018 г. присвоен классный чин ''старшего советника 1 класса Налоговой службы РА''

Персональные данные

Женат.