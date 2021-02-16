 
  • 22:37 – В парламент Австралии представлена петиция с призывом признать Арцах 
  • 21:54 – Кредиты по программе господдержки будут доступны бизнесу Армении под 0% ставки 
  • 11:30 – Шведские гиганты IKEA и H&M откроются в Армении 
  • 22:37 – В парламент Австралии представлена петиция с призывом признать Арцах 
  • 00:23 – Как грузинка блистала на показе бренда Dolce & Gabbana 
  • 12:18 – В Харькове при пожаре в доме престарелых погибли 15 человек 
Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75

Рустам Бадасян | Биография

  • 16.02.2021, 23:22,
  • Карас » Персоны
  • 0
    •
  • : ~ 1 минута на чтение:  

 

Рустам Бадасян:

Министр юстиции РА

Биографические данные

Дата и место рождения
27 января 1991 года, Ереван

Образование
2011 г. — окончил юридический факультет Ереванского государственного университета со степенью бакалавра
2013 г. — окончил юридический факультет Международного научно-образовательного центра Национальной академии наук РА со степенью магистра
2015 г. — окончил Адвокатскую школу РА и получил лицензию на осуществление адвокатской деятельности

Трудовая деятельность
2012-2013 гг. — ведущий специалист Отдела по юридическим вопросам и принудительным взысканиям Налоговой инспекции Шенгавита Комитета государственных доходов при Правительстве РА
2013-2014 гг. — дознаватель в Управлении дознания (в настоящее время - Управление по выявлению правонарушений и осуществлению административного производства) Комитета государственных доходов при Правительстве РА
2014-2015 гг. — старший юрист в юридической конторе Виртулекс
2015-2018 гг. — юрист, старший юрист, компаньон в адвокатской конторе ''Концерн-Диалог''. Специализация — налоговое право, экономические преступления, конкуренция
2018-2019 гг. — Заместитель председателя Комитета государственных доходов РА
Указом Президента РА Армена Саргсяна от 19 июня 2019 года назначен Министром юстиции Республики Армения.

Другие данные
Владеет английским и русским языками
2018 г. присвоен классный чин ''старшего советника 1 класса Налоговой службы РА''

Персональные данные
Женат.



  Источник:FMG NEWS

  •   Просмотров Сегодня: 29


  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.

    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Тигран Авинян | Биография
    » Вагаршак Арутюнян | Биография
    » Ара Айвазян | Биография
    » Зограб Грачевич Мнацаканян | Биография
    » Араик Владимирович Арутюнян | Биография
    » В Ереване обнаружено тело бывшего директора СНБ Армении Георгия Кутояна
    » Феликс Цолакян | Биография
    » Во фракции «Мой шаг» нет разногласий вокруг Стамбульской конвенции, есть разные позиции – министр
    » Ален Робертович Симонян | БИОГРАФИЯ
    » Валерий Осипян | Биография
    » Армен Саркисян | Биография
    » Премьер-министр Армении назначил главу новосозданного комитета по градостроительству
    Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75 Добавить Комментарий
    Flag Counter
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 (Радио, ТВ, Интернет, Пресса...) FOCUS MEDIA GROUP ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    В парламент Австралии представлена петиция с призывом признать Арцах

    • 22:37
    • 52
    • 0

    Вот такую красоту собираются возвести в Ереване | ИНЖЕНЕРНЫЙ ГОРОД

    • 11:52
    • 122
    • 0

    Шведские гиганты IKEA и H&M откроются в Армении

    • 11:30
    • 120
    • 0

    Таджикские милиционеры раскрыли факт торговли девушками

    • 18:54
    • 145
    • 0

    Президент Украины Зеленский встретился с наследным принцем Абу-Даби

    • 15:56
    • 153
    • 0

    Президент Молдовы предложила детям присылать ей письма о любимых книгах и авторах

    • 12:59
    • 154
    • 0

    Баскетбольный матч Звёзд Единой Лиги ВТБ

    • 11:48
    • 253
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 63577
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 58688
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 54659
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 51941
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 47142
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 41239
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 39728
    • 0

    В парламент Австралии представлена петиция с призывом признать Арцах

    • 22:37
    • 52
    • 0

    Вот такую красоту собираются возвести в Ереване | ИНЖЕНЕРНЫЙ ГОРОД

    • 11:52
    • 122
    • 0

    Шведские гиганты IKEA и H&M откроются в Армении

    • 11:30
    • 120
    • 0

    Таджикские милиционеры раскрыли факт торговли девушками

    • 18:54
    • 145
    • 0

    Президент Украины Зеленский встретился с наследным принцем Абу-Даби

    • 15:56
    • 153
    • 0

    Президент Молдовы предложила детям присылать ей письма о любимых книгах и авторах

    • 12:59
    • 154
    • 0

    Баскетбольный матч Звёзд Единой Лиги ВТБ

    • 11:48
    • 253
    • 0
    Наш ТВИТТЕР

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА