Рустам Бадасян | Биография

Рустам Бадасян:
Министр юстиции РА
Дата и место рождения
27 января 1991 года, Ереван
Образование
2011 г. — окончил юридический факультет Ереванского государственного университета со степенью бакалавра
2013 г. — окончил юридический факультет Международного научно-образовательного центра Национальной академии наук РА со степенью магистра
2015 г. — окончил Адвокатскую школу РА и получил лицензию на осуществление адвокатской деятельности
Трудовая деятельность
2012-2013 гг. — ведущий специалист Отдела по юридическим вопросам и принудительным взысканиям Налоговой инспекции Шенгавита Комитета государственных доходов при Правительстве РА
2013-2014 гг. — дознаватель в Управлении дознания (в настоящее время - Управление по выявлению правонарушений и осуществлению административного производства) Комитета государственных доходов при Правительстве РА
2014-2015 гг. — старший юрист в юридической конторе Виртулекс
2015-2018 гг. — юрист, старший юрист, компаньон в адвокатской конторе ''Концерн-Диалог''. Специализация — налоговое право, экономические преступления, конкуренция
2018-2019 гг. — Заместитель председателя Комитета государственных доходов РА
Указом Президента РА Армена Саргсяна от 19 июня 2019 года назначен Министром юстиции Республики Армения.
Другие данные
Владеет английским и русским языками
2018 г. присвоен классный чин ''старшего советника 1 класса Налоговой службы РА''
Персональные данные
Женат.