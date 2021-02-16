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Тигран Авинян | Биография

  • 16.02.2021, 23:27,
  • Карас » Персоны
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 Тигран Авинян | Биография

Тигран Авинян

Вице-премьер

Биографические данные

Дата и место рождения
28 февраля 1989 г., г. Ереван

Образование
В 2009г. окончил Российско-Армянский (Славянский) университет, факультет прикладной математики, получив степень бакалавра.
В 2011г. окончил Российско-Армянский (Славянский) университет, факультет прикладной математики по линии математического моделирования в экономике, получив степень магистра.
В 2014г. с отличием окончил Лондонский университет Куин Мери, получив степень магистра финансов.

Трудовая деятельность
2009-2013 гг. - работал в Армянском банке развития в качестве старшего специалиста кредитования бизнеса.
2010-2011 гг. - основал компанию по установке оросительных систем и ландшафтному дизайну «Иригейт» и руководил ею.
2014-2016 гг. - работал в качестве консультанта систем SAP в компании «Ширак технологии», осуществлял установку программ по оцифровке для компании «Контур Глобал» (Каскад Воротанской ГЭС).
2014-2018 гг. - руководил компанией «Сайбер Вижн», которая занимается программным обеспечением.
2017-2018 гг. - был членом совета старейшин города Ереван от фракции «Выход».
С 11 мая 2018 года указом президента Армении назначен вице-премьером Республики Армения
С 16 октября 2018 года выполнял функции исполняющего обязанности вице-премьера Республики Армения
С 16 января 2019 года указом президента Армении назначен вице-премьером Республики Армения

Другие данные
В 2016г. награждён почётной грамотой министерства обороны за активное участие в защите границ Родины в апреле и мае месяцах, добросовестное выполнение боевых задач на передовой.

Партийная принадлежность
Член-учредитель партии «Гражданский договор», с 2016 года - член правления партии.

Персональные данные
Женат, имеет двух дочерей.




  Источник:FMG NEWS

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