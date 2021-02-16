 Тигран Авинян | Биография

Тигран Авинян

Вице-премьер

Биографические данные

Дата и место рождения

28 февраля 1989 г., г. Ереван

Образование

В 2009г. окончил Российско-Армянский (Славянский) университет, факультет прикладной математики, получив степень бакалавра.

В 2011г. окончил Российско-Армянский (Славянский) университет, факультет прикладной математики по линии математического моделирования в экономике, получив степень магистра.

В 2014г. с отличием окончил Лондонский университет Куин Мери, получив степень магистра финансов.

Трудовая деятельность

2009-2013 гг. - работал в Армянском банке развития в качестве старшего специалиста кредитования бизнеса.

2010-2011 гг. - основал компанию по установке оросительных систем и ландшафтному дизайну «Иригейт» и руководил ею.

2014-2016 гг. - работал в качестве консультанта систем SAP в компании «Ширак технологии», осуществлял установку программ по оцифровке для компании «Контур Глобал» (Каскад Воротанской ГЭС).

2014-2018 гг. - руководил компанией «Сайбер Вижн», которая занимается программным обеспечением.

2017-2018 гг. - был членом совета старейшин города Ереван от фракции «Выход».

С 11 мая 2018 года указом президента Армении назначен вице-премьером Республики Армения

С 16 октября 2018 года выполнял функции исполняющего обязанности вице-премьера Республики Армения

С 16 января 2019 года указом президента Армении назначен вице-премьером Республики Армения

Другие данные

В 2016г. награждён почётной грамотой министерства обороны за активное участие в защите границ Родины в апреле и мае месяцах, добросовестное выполнение боевых задач на передовой.

Партийная принадлежность

Член-учредитель партии «Гражданский договор», с 2016 года - член правления партии.

Женат, имеет двух дочерей.



