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В Госдуме рассмотрят внесение изменений в Уголовные Кодексы России

  • 17.02.2021, 12:03,
  • В Мире + Европа » Россия
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В Госдуме рассмотрят внесение изменений в Уголовные Кодексы РоссииВ Госдуме России 15 февраля рекомендуется в Уголовный и Уголовно-процессуальный Кодексы внести определение «уголовный проступок». В связи с представленными в документе критериями, к разряду уголовного проступка приписываются 112 составов преступлений, передаёт пресс-служба законодательного органа.

В пояснительном письме к проекту закона выделяется, что значимой стороной обновления уголовного законодательства России является его гуманизация.

Авторы документа отмечают, что по результатам статистик, число лиц, осуществивших небольшие преступления и лиц, осуждённых впервые, всё ещё остаются важными.

В соответствии с законодательной инициативой, уголовный проступок представляет собой преступление небольшой тяжести, совершённое впервые. За такое правонарушение, настоящим кодексом не представлено наказание в виде задержания, но есть некоторые исключения.

В объяснительном письме говорится, что в документе предлагается к определению уголовного проступка причислить 112 составов правонарушений, учитывая 53 экономического состава. В связи с судимостью в 2019 году разряд уголовного проступка теоретически может быть распределен на свыше 68 тыс. лиц, в частности на порядка 45,5 лиц, совершивших правонарушения в экономической области.





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