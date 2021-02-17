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Новый закон обезопасит Узбекистан от информационных угроз и терроризма

  • 17.02.2021, 10:50,
  • В Мире + Европа
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

Новый закон обезопасит Узбекистан от информационных угроз и терроризмаВ ходе очередного заседания 15 февраля 2021 года Законодательной палаты Олий Мажлиса парламентарии рассмотрели законопроект, предусматривающий административную и уголовную ответственность за распространение незаконной информации в сети Интернет. Об этом сообщил официальный интернет-портал парламента республики.

Народные избранники от партий «Миллий тикланиш» и «Адолат» представили проект закона, включающего в себя стандарты информационной безопасности. Депутаты перед разработкой документа изучили аналогичный опыт России, Турции, США и Евросоюза. 

Законопроект позволит властям республики пресекать в сети Интернет распространение ложной информации, призывы граждан к массовым беспорядкам, пропаганду терроризма, суицида и порнографии.

Члены парламента подчеркнули, что нововведения в законодательстве будут служить защите прав и безопасности граждан, а также повышению ответственности за достоверность информации. 





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