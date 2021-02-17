Новый закон обезопасит Узбекистан от информационных угроз и терроризма

В ходе очередного заседания 15 февраля 2021 года Законодательной палаты Олий Мажлиса парламентарии рассмотрели законопроект, предусматривающий административную и уголовную ответственность за распространение незаконной информации в сети Интернет. Об этом сообщил официальный интернет-портал парламента республики.

Народные избранники от партий «Миллий тикланиш» и «Адолат» представили проект закона, включающего в себя стандарты информационной безопасности. Депутаты перед разработкой документа изучили аналогичный опыт России, Турции, США и Евросоюза.

Законопроект позволит властям республики пресекать в сети Интернет распространение ложной информации, призывы граждан к массовым беспорядкам, пропаганду терроризма, суицида и порнографии.

Члены парламента подчеркнули, что нововведения в законодательстве будут служить защите прав и безопасности граждан, а также повышению ответственности за достоверность информации.