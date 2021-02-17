Япония окажет Армении гуманитарную помощь из-за кризиса после карабахской войны

Министерство иностранных дел Японии 16 февраля сообщило о том, что намерено предоставить экстренную гуманитарную помощь Армении из-за гуманитарного кризиса после нагорно-карабахской войны между Арменией и Азербайджаном. Сумма безвозмездной помощи составляет 3,6 миллиона долларов. Об этом сообщает пресс-служба МИД Японии.

Таким образом, планируется проведение медико-технического обучения в 6 больницах и установка медицинского оборудования в медицинских учреждениях, устройство помещений для мытья рук в 3 начальных школах для обеспечения доступа к чистой воде, предоставление гигиенических наборов и других предметов первой необходимости для 2,3 тысяч человек.

Кроме того, запланирован ремонт трёх эвакуационных пунктов и 15 школ, а также, будут предоставлены учебные материалы.

Отмечается, что гумпомощь будет оказана также Азербайджану — в размере 1,2 миллиона долларов. На эти средства планируется поставить оборудование в одну больницу, обеспечить чистой водой 500 человек, поставить гуманитарную помощь на обустройство убежищ и зимних квартир для 6,4 тысячи человек, обеспечить продовольственной помощь 8 тысячам человек.