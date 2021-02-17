 
  • 13:13 – В Молдове до 15 апреля текущего года продлено чрезвычайное положение 
  • 22:37 – В парламент Австралии представлена петиция с призывом признать Арцах 
  • 11:30 – Шведские гиганты IKEA и H&M откроются в Армении 
  • 11:52 – Япония окажет Армении гуманитарную помощь из-за кризиса после карабахской войны 
  • 00:23 – Как грузинка блистала на показе бренда Dolce & Gabbana 
  • 12:18 – В Харькове при пожаре в доме престарелых погибли 15 человек 
Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75

В Молдове до 15 апреля текущего года продлено чрезвычайное положение

  • 17.02.2021, 13:13,
  • В Мире + Европа
  • 0
    •
  • : ~ 1 минута на чтение:  

В Молдове до 15 апреля текущего года продлено чрезвычайное положениеНациональная чрезвычайная комиссия по общественному здравоохранению в Молдове 15 февраля приняла решение о продлении чрезвычайного положения в стране до 15 апреля 2021 года с возможностью его пересмотра. Сообщается, что принятое решение связано с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и-за продолжающегося распространения коронавирусной инфекции в республике. Об этом сообщает пресс-служба правительства Молдовы.

Было отмечено, что на шестой неделе 2021 года по сравнению с 5 неделей 2021 года количество заболевших увеличилось на 17,9%. За последние 14 дней в девяти районах подтвержден оранжевый код (Кагул, Каушаны, Дондюшаны, Фалешты, Резина, Рышканы, Сорока, Штефан-Водэ, Унгены), а в остальных районах подтвержден красный код.

Напомним, что с 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали «красный», «оранжевый», «желтый» или «зеленый» уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября 2020 года в стране вновь ввели ЧП в здравоохранении, которое несколько раз продлевалось.





  •   Просмотров Сегодня: 36


  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.

    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Вице-премьер отметил важность подготовки к ухудшению эпидемиологической ситуации в Киргизии
    » В учебных заведениях Молдовы наблюдается рост инфицированных коронавирусом случаев
    » Молдавское государство полностью покрывает затраты на лечение от коронавирусной инфекции
    » Граждане Армении с 1 февраля 2021 года могут въезжать в Россию
    » В Республике Таджикистан не осталось больных коронавирусом
    » В Молдове вступили в силу дополнительные противокоронавирусные ограничения
    » Депутаты Приднестровья одобрили продление карантинных ограничений до 1 февраля 2021 года
    » В Молдове объявлено чрезвычайное положение до 15 января следующего года
    » Глава правительства Молдовы сообщил о нехорошей эпидемиологической ситуации в стране
    » Представители ВОЗ и ООН в Молдове высоко оценили компетентность молдавских врачей
    » Молдова получит гуманитарную помощь от Румынии
    » В Казахстане ввели чрезвычайное положение
    Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75 Добавить Комментарий
    Flag Counter
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 (Радио, ТВ, Интернет, Пресса...) FOCUS MEDIA GROUP ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    В Молдове до 15 апреля текущего года продлено чрезвычайное положение

    • 13:13
    • 41
    • 0

    Венгерский эксперт считает Резолюцию Европарламента в отношении Белорусской АЭС необоснованной

    • 12:16
    • 39
    • 0

    В Госдуме рассмотрят внесение изменений в Уголовные Кодексы России

    • 12:03
    • 62
    • 0

    Япония окажет Армении гуманитарную помощь из-за кризиса после карабахской войны

    • 11:52
    • 51
    • 0

    Новый закон обезопасит Узбекистан от информационных угроз и терроризма

    • 10:50
    • 63
    • 0

    В парламент Австралии представлена петиция с призывом признать Арцах

    • 22:37
    • 101
    • 0

    Вот такую красоту собираются возвести в Ереване | ИНЖЕНЕРНЫЙ ГОРОД

    • 11:52
    • 162
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 63585
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 58702
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 54682
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 51950
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 47151
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 41248
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 39738
    • 0

    Венгерский эксперт считает Резолюцию Европарламента в отношении Белорусской АЭС необоснованной

    • 12:16
    • 39
    • 0

    В Молдове до 15 апреля текущего года продлено чрезвычайное положение

    • 13:13
    • 41
    • 0

    Япония окажет Армении гуманитарную помощь из-за кризиса после карабахской войны

    • 11:52
    • 51
    • 0

    Новый закон обезопасит Узбекистан от информационных угроз и терроризма

    • 10:50
    • 63
    • 0

    В Госдуме рассмотрят внесение изменений в Уголовные Кодексы России

    • 12:03
    • 62
    • 0

    В парламент Австралии представлена петиция с призывом признать Арцах

    • 22:37
    • 101
    • 0

    Вот такую красоту собираются возвести в Ереване | ИНЖЕНЕРНЫЙ ГОРОД

    • 11:52
    • 162
    • 0
    Наш ТВИТТЕР

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА