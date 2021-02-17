В Молдове до 15 апреля текущего года продлено чрезвычайное положение

Национальная чрезвычайная комиссия по общественному здравоохранению в Молдове 15 февраля приняла решение о продлении чрезвычайного положения в стране до 15 апреля 2021 года с возможностью его пересмотра. Сообщается, что принятое решение связано с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и-за продолжающегося распространения коронавирусной инфекции в республике. Об этом сообщает пресс-служба правительства Молдовы.

Было отмечено, что на шестой неделе 2021 года по сравнению с 5 неделей 2021 года количество заболевших увеличилось на 17,9%. За последние 14 дней в девяти районах подтвержден оранжевый код (Кагул, Каушаны, Дондюшаны, Фалешты, Резина, Рышканы, Сорока, Штефан-Водэ, Унгены), а в остальных районах подтвержден красный код.

Напомним, что с 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали «красный», «оранжевый», «желтый» или «зеленый» уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября 2020 года в стране вновь ввели ЧП в здравоохранении, которое несколько раз продлевалось.