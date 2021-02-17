Президент Киргизии перешёл на удалённый режим работы

Глава Киргизии Садыр Жапаров 15 февраля перешёл на удалённый режим работы. По сообщению пресс-службы, такие меры приняты в связи с запланированными международными визитами на высшем уровне, а также, из-за необходимости соблюдения всех утверждённых противоэпидемиологических правил во время распространения пандемической инфекции коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба главы Киргизии.

При этом сообщается, что несмотря на то, что глава государства работает дистанционно, он следит за всеми событиями, которые происходят в республике и держит «руку на пульсе».

Напомним, что ранее сообщалось о том, что кыргызский президент намерен посетить Российскую Федерацию с рабочим визитом.

Согласно представленной информации МИД, кыргызская сторона рассчитывает обсудить вопросы в сферах экономики, сельского хозяйства, создания благоприятных условий для взаимной торговли, реализации совместных проектов в области энергетики и другое.

По данным российских СМИ, визит кыргызского лидера запланирован на 24–25 февраля этого года.