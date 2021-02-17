 
  • 13:13 – В Молдове до 15 апреля текущего года продлено чрезвычайное положение 
  • 22:37 – В парламент Австралии представлена петиция с призывом признать Арцах 
  • 11:30 – Шведские гиганты IKEA и H&M откроются в Армении 
  • 11:52 – Япония окажет Армении гуманитарную помощь из-за кризиса после карабахской войны 
  • 00:23 – Как грузинка блистала на показе бренда Dolce & Gabbana 
  • 12:18 – В Харькове при пожаре в доме престарелых погибли 15 человек 
Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75

Президент Киргизии перешёл на удалённый режим работы

Президент Киргизии перешёл на удалённый режим работыГлава Киргизии Садыр Жапаров 15 февраля перешёл на удалённый режим работы. По сообщению пресс-службы, такие меры приняты в связи с запланированными международными визитами на высшем уровне, а также, из-за необходимости соблюдения всех утверждённых противоэпидемиологических правил во время распространения пандемической инфекции коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба главы Киргизии.

При этом сообщается, что несмотря на то, что глава государства работает дистанционно, он следит за всеми событиями, которые происходят в республике и держит «руку на пульсе».

Напомним, что ранее сообщалось о том, что кыргызский президент намерен посетить Российскую Федерацию с рабочим визитом.

Согласно представленной информации МИД, кыргызская сторона рассчитывает обсудить вопросы в сферах экономики, сельского хозяйства, создания благоприятных условий для взаимной торговли, реализации совместных проектов в области энергетики и другое.

По данным российских СМИ, визит кыргызского лидера запланирован на 24–25 февраля этого года.





  •   Просмотров Сегодня: 31


  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.

    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Президент Киргизии обсудил меры по обеспечению бесперебойного электроснабжения
    » Президент и глава нового правительства Киргизии обсудили восстановление экономики
    » Лидер Киргизии обсудил с главой Нацбанка первоочередные планы сектора
    » Новый глава Киргизии отказался от кортежа и банкета и пожелал провести скромную инаугурацию
    » Исполняющий обязанности президента Киргизии выразил благодарность руководству России и Китая
    » Премьер-министр Киргизии стал исполняющим обязанности президента страны
    » Президент Киргизии обсудил с министром Китая дальнейшее развитие экономического сотрудничества
    » Глава правительства Киргизии потребовал соблюдать санитарные правила во время агитационной кампании
    » Президент Киргизии побывал в Чуйской области с рабочим визитом
    » Президент Киргизии поручил уделять особое внимание развитию Баткенской области
    » Президент Киргизии встретился с начальником генштаба вооружённых сил
    » Правительство Киргизии намерено усилить поддержку местных предпринимателей
    Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75 Добавить Комментарий
    Flag Counter
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 (Радио, ТВ, Интернет, Пресса...) FOCUS MEDIA GROUP ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    В Молдове до 15 апреля текущего года продлено чрезвычайное положение

    • 13:13
    • 41
    • 0

    Венгерский эксперт считает Резолюцию Европарламента в отношении Белорусской АЭС необоснованной

    • 12:16
    • 39
    • 0

    В Госдуме рассмотрят внесение изменений в Уголовные Кодексы России

    • 12:03
    • 62
    • 0

    Япония окажет Армении гуманитарную помощь из-за кризиса после карабахской войны

    • 11:52
    • 51
    • 0

    Новый закон обезопасит Узбекистан от информационных угроз и терроризма

    • 10:50
    • 63
    • 0

    В парламент Австралии представлена петиция с призывом признать Арцах

    • 22:37
    • 101
    • 0

    Вот такую красоту собираются возвести в Ереване | ИНЖЕНЕРНЫЙ ГОРОД

    • 11:52
    • 162
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 63585
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 58702
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 54682
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 51950
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 47151
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 41248
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 39738
    • 0

    Венгерский эксперт считает Резолюцию Европарламента в отношении Белорусской АЭС необоснованной

    • 12:16
    • 39
    • 0

    В Молдове до 15 апреля текущего года продлено чрезвычайное положение

    • 13:13
    • 41
    • 0

    Япония окажет Армении гуманитарную помощь из-за кризиса после карабахской войны

    • 11:52
    • 51
    • 0

    Новый закон обезопасит Узбекистан от информационных угроз и терроризма

    • 10:50
    • 63
    • 0

    В Госдуме рассмотрят внесение изменений в Уголовные Кодексы России

    • 12:03
    • 62
    • 0

    В парламент Австралии представлена петиция с призывом признать Арцах

    • 22:37
    • 101
    • 0

    Вот такую красоту собираются возвести в Ереване | ИНЖЕНЕРНЫЙ ГОРОД

    • 11:52
    • 162
    • 0
    Наш ТВИТТЕР

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА