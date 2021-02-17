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Венгерский эксперт считает Резолюцию Европарламента в отношении Белорусской АЭС необоснованной

  • 17.02.2021, 12:16,
  • В Мире + Европа » Беларусь
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Венгерский эксперт считает Резолюцию Европарламента в отношении Белорусской АЭС необоснованнойЧлен венгерского общества «Elektrotehnika», аналитик в сфере атомной энергетики Жолт Харфаш заявил о Резолюции Европейского парламента, заключающей социальную пригодность БелАЭС, как о необоснованном политическом шаге. Об этом 15 февраля передал новостной портал Origo.

Эксперт отмечает, что безопасность и общественная приемлемость станции были главным вопросом для Белоруссии. В связи с этим, республика вплотную сотрудничала с международными профильными организациями со старта строительства БелАЭС.

Харфаш поделился мнением о том, что публичные заявления о несоответствии БелАЭС рекомендациям Международного агентства по атомной энергии, ни что иное как обычная клевета со стороны парламентариев Европы. По приглашению властей Белоруссии МАГАТЭ осуществило комплексную ревизию энергоблоков станции три года назад.

Специалист подчеркнул, что та миссия заключила, что Белоруссия делает всё возможное, чтобы оба конструирующихся блока были способны противостоять самым неожиданным и опасным внешним воздействиям. Тогда проверяющие предсавители отдельно заострили внимание на том, что программа станции по контролю за внешними угрозами оснащена 17 дополнительными мерами, разарботанными на основе анализа опыта аварии на японской АЭС «Фукусима», дополнил Жолт Харфаш.





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