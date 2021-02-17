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Узбекистан и Таджикистан договорились о совместном использовании водных ресурсов

Узбекистан и Таджикистан договорились о совместном использовании водных ресурсовМинистр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков 15 февраля провел онлайн-переговоры с первым заместителем премьер-министра Таджикистана Саидовым Давлатали. Об этом сообщила пресс-служба МИВТ.

Стороны договорились начать совместную деятельность по модернизации нескольких гидротехнических сооружений с участием зарубежных доноров. Это позволит решить вопрос стабильного поступления воды из Таджикистана на территорию Узбекистана.

Чиновники достигли согласия в активизации работы по снятию технических барьеров в торговле между странами. Это даст возможность довести торговый объем до 1 миллиарда долларов США.

Кроме того, стороны намерены реализовать проекты по внедрению автоматизированных систем контроля электроэнергии в Таджикистане.

По итогам встречи, чиновники согласовали процессы создания национальных торговых домов в Ташкенте и Душанбе, а также формирования рабочей группы для налаживания торгово-экономических контактов на различных уровнях.





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