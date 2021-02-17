Главы правительств Казахстана и РФ обсудили логистику взаимоотношений

Между премьерами Казахстана Аскаром Маминым и Российской Федерации Михаилом Мишустиным 16 февраля состоялся телефонный разговор, сообщает пресс-служба правительства РК.

Руководители исполнительных органов двух стран рассмотрели вопросы первоочередного значения в рамках двустороннего сотрудничества. Это совместные мероприятия в торгово-экономической, аграрной, транспортной и космической сферах.

Отдельным блоком представители правительств обсудили перспективы промышленного кооперирования и интеграционное взаимодействие на полях Евразийского экономического союза. В этом направлении у государств существует комплекс актуальных вопросов.

Естественно диалог политиков не прошёл мимо проблематики, вызванной ситуацией вокруг пандемии коронавируса. Стороны договорились активизировать совместные меры в борьбе с распространением заболевания. Также Мамин и Мишустин остановились на вопросах реализации программы совместной деятельности по функционированию КПП на границе Казахстана и России.

Напомним, что последний раз главы правительств очно встречались 5 февраля на форуме Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) в Алматы.