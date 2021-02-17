 
  • 23:50 – Южная Австралия признала независимость Республики Арцах 
  • 11:52 – Япония окажет Армении гуманитарную помощь из-за кризиса после карабахской войны 
  • 21:28 – Глава правительства Киргизии остался недоволен ценами на продукты питания 
  • 22:28 – Белорусский лидер поздравил литовский народ с государственным праздником 
  • 00:23 – Как грузинка блистала на показе бренда Dolce & Gabbana 
  • 12:18 – В Харькове при пожаре в доме престарелых погибли 15 человек 
Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75

Правительство Армении планирует снизить налоги в сфере автомобильного бизнеса

  • 17.02.2021, 20:47,
  • В Мире + Европа Армения Экономика
  • 0
    •
  • : ~ 1 минута на чтение:  

Правительство Армении планирует снизить налоги в сфере автомобильного бизнесаМинистерство экономики Армении 17 февраля представило разработанный пакет законопроектов, предусматривающие снижение налогов в сфере автомобильного бизнеса. Отмечается, что в проектах учтены интересы продавцов и покупателей. Об этом сообщается на едином сайте для публикации проектов правовых актов в Армении.

Для активизации армянского автомобильного рынка предлагается внедрить на армянском рынке автомобилей систему Trade-in, которая уже давно широко применяется в разных странах мира. Согласно информации, данная система предусматривает передачу подержанного автомобиля официальному производителю данной автомобильной марки и покупку новой машины, с оплатой лишь разницы в цене. Подержанный автомобиль ремонтируется и перепродается, продавец получает прибыль на выгодных для себя условиях.

Стоит отметить, что с 1 января 2020 года действующие в Армении официальные представители мировых автопроизводителей оказались в неконкурентных условиях по сравнению со своими партнерами по ЕАЭС, поскольку в России, Беларуси и Казахстане система Trade-in действует уже несколько лет.





  •   Просмотров Сегодня: 49


  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.

    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Парламент Армении принял поправки в Налоговый кодекс: уравнивание подоходного налога и подорожание топлива
    » Армянские депутаты одобрили импорт электромобилей без НДС
    » Премьер Армении исполнил народный танец в День гражданина
    » Парламент Армении в первом чтении одобрил сокращение министерств
    » Экологический налог на легковые автомобили будет снижен в Армении
    » PSA Group электрифицирует все автомобили до 2025 года
    » Новое поколение Volkswagen Passat представят в 2019 году
    » Toyota начнет масштабное производство электрокаров в Китае с 2019 года
    » Замминистра развития Польши: Можно ожидать польские инвестиции в IT сферу Армении
    » Владельцев старых автомобилей в Чехии ждет новый налог
    » Гостевые дома в Армении будут освобождены от налогов
    » 18 тысяч бизнесменов закрыли свои предприятия в Армении
    Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75 Добавить Комментарий
    Flag Counter
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 (Радио, ТВ, Интернет, Пресса...) FOCUS MEDIA GROUP ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Южная Австралия признала независимость Республики Арцах

    • 23:50
    • 54
    • 0

    Белорусский лидер поздравил литовский народ с государственным праздником

    • 22:28
    • 67
    • 0

    Никол Пашинян провел телефонный разговор с Владимиром Путиным

    • 22:00
    • 47
    • 0

    Глава правительства Киргизии остался недоволен ценами на продукты питания

    • 21:28
    • 52
    • 0

    Правительство Армении планирует снизить налоги в сфере автомобильного бизнеса

    • 20:47
    • 53
    • 0

    Главы правительств Казахстана и РФ обсудили логистику взаимоотношений

    • 18:48
    • 59
    • 0

    В Молдове до 15 апреля текущего года продлено чрезвычайное положение

    • 13:13
    • 66
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 63603
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 58714
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 54705
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 51961
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 47163
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 41258
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 39757
    • 0

    Южная Австралия признала независимость Республики Арцах

    • 23:50
    • 54
    • 0

    Никол Пашинян провел телефонный разговор с Владимиром Путиным

    • 22:00
    • 47
    • 0

    Белорусский лидер поздравил литовский народ с государственным праздником

    • 22:28
    • 67
    • 0

    Глава правительства Киргизии остался недоволен ценами на продукты питания

    • 21:28
    • 52
    • 0

    Правительство Армении планирует снизить налоги в сфере автомобильного бизнеса

    • 20:47
    • 53
    • 0

    Главы правительств Казахстана и РФ обсудили логистику взаимоотношений

    • 18:48
    • 59
    • 0

    Венгерский эксперт считает Резолюцию Европарламента в отношении Белорусской АЭС необоснованной

    • 12:16
    • 65
    • 0
    Наш ТВИТТЕР

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА