Правительство Армении планирует снизить налоги в сфере автомобильного бизнеса

Министерство экономики Армении 17 февраля представило разработанный пакет законопроектов, предусматривающие снижение налогов в сфере автомобильного бизнеса. Отмечается, что в проектах учтены интересы продавцов и покупателей. Об этом сообщается на едином сайте для публикации проектов правовых актов в Армении.

Для активизации армянского автомобильного рынка предлагается внедрить на армянском рынке автомобилей систему Trade-in, которая уже давно широко применяется в разных странах мира. Согласно информации, данная система предусматривает передачу подержанного автомобиля официальному производителю данной автомобильной марки и покупку новой машины, с оплатой лишь разницы в цене. Подержанный автомобиль ремонтируется и перепродается, продавец получает прибыль на выгодных для себя условиях.

Стоит отметить, что с 1 января 2020 года действующие в Армении официальные представители мировых автопроизводителей оказались в неконкурентных условиях по сравнению со своими партнерами по ЕАЭС, поскольку в России, Беларуси и Казахстане система Trade-in действует уже несколько лет.