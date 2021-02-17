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Глава правительства Киргизии остался недоволен ценами на продукты питания

  • 17.02.2021, 21:28,
  • Китай и Центральная Азия Экономика
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Глава правительства Киргизии остался недоволен ценами на продукты питанияПремьер-министр Киргизии Улукбек Марипов 17 февраля провёл совещание, где обсуждались вопросы продовольственной безопасности в республике.  В ходе обсуждения, глава правительства возмутился ростом цен на продукты питания. Согласно представленной информации министерства сельского, водного хозяйства за последние полгода некоторые продукты значительно подорожали. Об этом сообщает пресс-служба правительства Киргизии.

По информации ведомства, за последние 4 месяца растительное масло подорожало на 33 сома и на сегодняшний день в розничной сети стоит около 134 сома за 1 литр. 1 кг мяса подорожал в среднем до 435 сомов, что на 124 сома больше, чем в октябре 2020 года.

В связи с этим, Марипов подчеркнул, что необходимо принимать комплексные решения, превентивные меры, оперативно и эффективно реагировать на повышение цен.

По итогам совещания, премьер дал ряд поручений государственным органам, в том числе, отметил необходимость увеличения площади посевов ряда культур для обеспечения продуктами первой необходимости собственного производства.





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