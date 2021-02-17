Белорусский лидер поздравил литовский народ с государственным праздником

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 16 февраля направил поздравительное послание народу Литвы в связи с их национальным праздником, символизирующим становление литовской государственности. Об этом сообщил пресс-департамент Лукашенко.

Автор поздравления отметил, что летопись мирного сосуществования белорусского и литовского народов исчисляется не одним столетием. Народ Белоруссии всегда отдавал дань уважения праву соседей на определение собственного и самостоятельного пути развития. Добрососедство стран издревле сохранялось благодаря этнической дипломатии, крепким гуманитарным и хозяйственным отношениям, подчеркнул президент.

Глава государства подтвердил, что несмотря на современные вызовы, выраженные в некоторых противоречиях, Беларусь, как и раньше заинтересована в перспективном углублении связей с Литвой по региональным, промышленным и гуманитарным направлениям.

Также белорусский лидер призвал адресата обращения, как можно качественнее использовать ёмкий потенциал сотрудничества в различных областях. Это послужит скорейшему реанимированию двустороннего конструктивного диалога, заметил Лукашенко, и выразил уверенность, что работая сообща государства быстрее построят доверительные отношения, которые соответствуют ожиданиям населений обеих стран.