 Никол Пашинян провел телефонный разговор с Владимиром Путиным

Премьер-министр Никол Пашинян
провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
Стороны обсудили ход реализации положений совместного Заявления от 9
ноября 2020 года. В частности, была подчеркнута необходимость скорейшего
возвращения военнопленных, заложников и других удерживаемых лиц.
Армянская сторона выразила озабоченность тем, что Азербайджан
не
полностью выполняет требования данного пункта совместного заявления.
Были также обсуждены вопросы повестки двустороннего сотрудничества между
Арменией и Россией, пути дальнейшего развития сотрудничества.