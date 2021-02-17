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Южная Австралия признала независимость Республики Арцах

 Южная Австралия признала независимость Республики Арцах
 
Второй штат Австралии признал независимость Республики Арцах на уровне двух палат. Законодательный совет австралийского штата Южная Австралия, который является верхней палатой парламента, признал право Арцаха на независимость. Об этом сообщил Армянский национальный комитет Австралии (ANCA).

Ранее нижняя палата – Палата собраний также признала право Арцаха на независимость. Южная Австралия призвала федеральные власти Австралии признать Республику Арцах.

Аналогичный законопроект уже принят в самом крупном австралийском штате Новый Южный Уэльс, губернатором которого является армянка Глэдис Береджиклян.
 
 
 


  Источник:FMG NEWS

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