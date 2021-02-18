Инфраструктурные проекты, реализуемые Туркменистаном, нацелены на мир и социальную устойчивость

Экономист, учёный, председатель Союза экономистов Туркменистана (СЭТ), член Координационного совета Международного союза экономистов, а также эксперт и постоянный автор редакцииЮрий Аронский 18 февраля выступил на страницах издания. Материал общественного деятеля был посвящён тому, как сегодняшний Туркменистан благотворно реализует массу своих возможностей, обусловленных наличием колоссальных природных ресурсов и выгодным геополитическим положением.

Прежде всего учёный констатировал, что именно энерго-ресурсные и геополитические факторы по многим векторам определяют политику Туркменистана в международных экономических связях, а также раскрывают возможности для реализации ряда глобальных проектов.

Именно поэтому, Туркменистан стал мостом, связующим Европу, Азию, южные и северные страны. Это позволило стране активно развивать транспортно-логистический потенциал, прокладывать магистральные — электроэнергетические, газовые и нефтяные артерии по всем четырём направлениям света.

Автор статьи подчеркнул, что целевое назначение внешнеэкономических шагов Туркменистана — это в первую очередь сотрудничество в регионе. Туркменистан, занимающий в этих вопросах передовую позицию, выдвигает реально-обоснованные инициативы по структурированию необходимой разветвлённой транспортной паутины. Совместно с зарубежными партнёрами в этой сфере уже реализованы актуальные и крупные проекты.

Раскрывая тему глобальных инфраструктурных замыслов Туркменистана, эксперт указал на то, что страна ратует за строительство системы транспортного сообщения и транзита, география которой должна охватить континентальную Евразию с рукавами на морские гавани Черноморского, Балтийского регионов, а также Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. То есть, будучи региональным субъектом с богатыми запасами природного газа в мире, обладая нефтяным потенциалом и имея комплекс инновационных предприятий переработки этих ресурсов, для Туркменистана очень важно решать вопросы их доставки до европейских и азиатских потребителей, считает аналитик.

Экономист поведал и о действующих линиях. К примеру, после запуска ж/д сообщения между Ираном и Туркменистаном железнодорожный транзит сразу вырос на 35%. После успешной реализации инфраструктурных проектов, в разы увеличился объём экспорта туркменской электроэнергии. Основными покупателями в настоящее время являются — Афганистан, Иран и Узбекистан.

Конкретным примером того, как Туркменистан демонстрирует свою энергетическую дипломатию, уверенную готовность к содействию мирного диалога и устойчивому экономическому генерированию, Аронский назвал строительство газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ). Воплощение в жизнь этого проекта по мнению всех заинтересованных сторон придаст мощнейший импульс экономическому драйву в регионе. Помимо этого, уже проложена и положительно функционирует транснациональная газовая магистраль Туркменистан-Узбекистан-Казахстан-Китай, напомнил эксперт.

Выводя знаменатель, специалист подчеркнул, что маршруты экспорта энергоносителей из Туркменистана открывают большие возможности для осуществления многих международных проектов, а попутно и для энергетического диалога и дипломатии.

Учёный отметил, что Туркменистан как энергетическая держава с огромными резервами энергоресурсов уделяет особое внимание диверсифицированному развитию трубопроводной транспортной сети. Экономист напомнил, что в Туркменистане имеются порядка 71 миллиарда тонн нефтяного эквивалента, из них более 20 миллиардов тонн нефти, а также свыше 50 триллионов кубометров природного газа.