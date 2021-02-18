 
  • 14:38 – Правительство Армении на строительство нового квартала в Шурнухе выделило 470 млн драмов 
  • 11:52 – Япония окажет Армении гуманитарную помощь из-за кризиса после карабахской войны 
  • 21:28 – Глава правительства Киргизии остался недоволен ценами на продукты питания 
  • 14:38 – Правительство Армении на строительство нового квартала в Шурнухе выделило 470 млн драмов 
  • 00:23 – Как грузинка блистала на показе бренда Dolce & Gabbana 
  • 12:18 – В Харькове при пожаре в доме престарелых погибли 15 человек 
Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75

Инфраструктурные проекты, реализуемые Туркменистаном, нацелены на мир и социальную устойчивость

Инфраструктурные проекты, реализуемые Туркменистаном, нацелены на мир и социальную устойчивостьЭкономист, учёный, председатель Союза экономистов Туркменистана (СЭТ), член Координационного совета Международного союза экономистов, а также эксперт и постоянный автор редакции CentralAsia.news Юрий Аронский 18 февраля выступил на страницах издания. Материал общественного деятеля был посвящён тому, как сегодняшний Туркменистан благотворно реализует массу своих возможностей, обусловленных наличием колоссальных природных ресурсов и выгодным геополитическим положением.

Прежде всего учёный констатировал, что именно энерго-ресурсные и геополитические факторы по многим векторам определяют политику Туркменистана в международных экономических связях, а также раскрывают возможности для реализации ряда глобальных проектов. 

Именно поэтому, Туркменистан стал мостом, связующим Европу, Азию, южные и северные страны. Это позволило стране активно развивать транспортно-логистический потенциал, прокладывать магистральные —   электроэнергетические, газовые и нефтяные артерии по всем четырём направлениям света.

Автор статьи подчеркнул, что целевое назначение внешнеэкономических шагов Туркменистана — это в первую очередь сотрудничество в регионе. Туркменистан, занимающий в этих вопросах передовую позицию, выдвигает реально-обоснованные инициативы по структурированию необходимой разветвлённой транспортной паутины. Совместно с зарубежными партнёрами в этой сфере уже реализованы актуальные и крупные проекты.

Раскрывая тему глобальных инфраструктурных замыслов Туркменистана, эксперт указал на то, что страна ратует за строительство системы транспортного сообщения и транзита, география которой должна охватить континентальную Евразию с рукавами на морские гавани Черноморского, Балтийского регионов, а также Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. То есть, будучи региональным субъектом с богатыми запасами природного газа в мире, обладая нефтяным потенциалом и имея комплекс инновационных предприятий переработки этих ресурсов, для Туркменистана очень важно решать вопросы их доставки до европейских и азиатских потребителей, считает аналитик.

Экономист поведал и о действующих линиях. К примеру, после запуска ж/д сообщения между Ираном и Туркменистаном железнодорожный транзит сразу вырос на 35%. После успешной реализации инфраструктурных проектов, в разы увеличился объём экспорта туркменской электроэнергии. Основными покупателями в настоящее время являются — Афганистан, Иран и Узбекистан.

Конкретным примером того, как Туркменистан демонстрирует свою энергетическую дипломатию, уверенную готовность к содействию мирного диалога и устойчивому экономическому генерированию, Аронский назвал строительство газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ). Воплощение в жизнь этого проекта по мнению всех заинтересованных сторон придаст мощнейший импульс экономическому драйву в регионе. Помимо этого, уже проложена и положительно функционирует транснациональная газовая магистраль Туркменистан-Узбекистан-Казахстан-Китай, напомнил эксперт.

Выводя знаменатель, специалист подчеркнул, что маршруты экспорта энергоносителей из Туркменистана открывают большие возможности для осуществления многих международных проектов, а попутно и для энергетического диалога и дипломатии.

Учёный отметил, что Туркменистан как энергетическая держава с огромными резервами энергоресурсов уделяет особое внимание диверсифицированному развитию трубопроводной транспортной сети. Экономист напомнил, что в Туркменистане имеются порядка 71 миллиарда тонн нефтяного эквивалента, из них более 20 миллиардов тонн нефти, а также свыше 50 триллионов кубометров природного газа.





  •   Просмотров Сегодня: 33


  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.

    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Представители МИД Туркменистана и движения «Талибан» обсудили проект ТАПИ
    » Туркменистан активно работает над созданием мультимодальной системы международных взаимоотношений
    » Что вложил в формулу экономического успеха Туркменистана статус Нейтралитета?
    » Мередов и Камилов обсудили проблематику Афганистана и Приаралья
    » Эксперт в области ТЭК раскрыл экспортный потенциал Туркменистана
    » Союз экономистов Туркменистана инициировал стартап идеи в отечественном бизнесе
    » Эксперт рассказал об инновационных программах в Туркменистане
    » Туркменистан провёл озеленительную акцию в Афганистане
    » Туркменистан будет развивать цифровую экономику
    » Туркменистан активно продвигает водную дипломатию ООН
    » Алекперов: «Лукойл» заинтересован в реализации проектов в Туркменистане
    » Туркменистан и Россия провели межмидовские консультации
    Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75 Добавить Комментарий
    Flag Counter
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 (Радио, ТВ, Интернет, Пресса...) FOCUS MEDIA GROUP ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Правительство Армении на строительство нового квартала в Шурнухе выделило 470 млн драмов

    • 14:38
    • 44
    • 0

    Южная Австралия признала независимость Республики Арцах

    • 23:50
    • 75
    • 0

    Белорусский лидер поздравил литовский народ с государственным праздником

    • 22:28
    • 89
    • 0

    Никол Пашинян провел телефонный разговор с Владимиром Путиным

    • 22:00
    • 65
    • 0

    Глава правительства Киргизии остался недоволен ценами на продукты питания

    • 21:28
    • 71
    • 0

    Правительство Армении планирует снизить налоги в сфере автомобильного бизнеса

    • 20:47
    • 92
    • 0

    Главы правительств Казахстана и РФ обсудили логистику взаимоотношений

    • 18:48
    • 88
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 63608
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 58721
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 54721
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 51966
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 47170
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 41263
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 39764
    • 0

    Правительство Армении на строительство нового квартала в Шурнухе выделило 470 млн драмов

    • 14:38
    • 44
    • 0

    Южная Австралия признала независимость Республики Арцах

    • 23:50
    • 75
    • 0

    Никол Пашинян провел телефонный разговор с Владимиром Путиным

    • 22:00
    • 65
    • 0

    Белорусский лидер поздравил литовский народ с государственным праздником

    • 22:28
    • 89
    • 0

    Глава правительства Киргизии остался недоволен ценами на продукты питания

    • 21:28
    • 71
    • 0

    Правительство Армении планирует снизить налоги в сфере автомобильного бизнеса

    • 20:47
    • 92
    • 0

    Главы правительств Казахстана и РФ обсудили логистику взаимоотношений

    • 18:48
    • 88
    • 0
    Наш ТВИТТЕР

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА