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Правительство Армении на строительство нового квартала в Шурнухе выделило 470 млн драмов

 Правительство Армении на строительство нового квартала в Шурнухе выделило 470 млн драмов
Правительство Армении на заседании Правительства РА под председательством Премьер-Министра Армении Никола Пашиняна на строительство нового квартала в Шурнухе выделило 470 млн драмов.
 
В приграничном армянском селе Шурнух начались работы по строительству нового района для жителей, лишившихся крова после передачи Азербайджану 12 домов по восточную сторону трассы Горис-Капан.
Здесь в рамках программы правительства будет построено 11 домов в 3-4 комнаты.
 
– На данный момент ведутся земляные работы, строим общие дороги для квартала. В этом квартале будет 11 домов со своими земельными участками. На противоположной улице будет еще 13-14 домов, которые построят на благотворительные средства.
 
Строительство должно быть завершено до конца года или раньше.
Правительство Армении и непосредственно Премьер Министр Армении Никол Пашинян, находиться на постоянной связи с жителями Армении и решает все проблемы и неудобства возникшие в результате войны навязанной Республике Арцах и Армении фашистским Азербайджаном, Турцией и ИГИЛ.
 


  Источник:FMG NEWS

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