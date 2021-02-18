 Правительство Армении на строительство нового квартала в Шурнухе выделило 470 млн драмов

Правительство Армении на заседании Правительства РА под председательством Премьер-Министра Армении Никола Пашиняна на строительство нового квартала в Шурнухе выделило 470 млн драмов.

В приграничном армянском селе Шурнух начались работы по строительству нового района для жителей, лишившихся крова после передачи Азербайджану 12 домов по восточную сторону трассы Горис-Капан.

Здесь в рамках программы правительства будет построено 11 домов в 3-4 комнаты.

– На данный момент ведутся земляные работы, строим общие дороги для квартала. В этом квартале будет 11 домов со своими земельными участками. На противоположной улице будет еще 13-14 домов, которые построят на благотворительные средства.



Строительство должно быть завершено до конца года или раньше.