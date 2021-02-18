 Правительство Армении на строительство нового квартала в Шурнухе выделило 470 млн драмов

Правительство Армении на заседании Правительства РА под председательством Премьер-Министра Армении Никола Пашиняна на строительство нового квартала в Шурнухе выделило 470 млн драмов.
В приграничном армянском селе Шурнух начались работы по
строительству нового района для жителей, лишившихся крова после передачи
Азербайджану 12 домов по восточную сторону трассы Горис-Капан.
Здесь в рамках программы правительства будет построено 11 домов в 3-4 комнаты.
– На данный момент ведутся земляные работы, строим общие дороги для
квартала. В этом квартале будет 11 домов со своими земельными участками.
На противоположной улице будет еще 13-14 домов, которые построят на
благотворительные средства.
Строительство должно быть завершено до конца года или раньше.
Правительство Армении и непосредственно Премьер Министр Армении Никол Пашинян
, находиться на постоянной связи с жителями Армении и решает все проблемы и неудобства возникшие в результате войны навязанной Республике Арцах
и Армении фашистским Азербайджаном, Турцией и ИГИЛ.