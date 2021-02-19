В Туркменистане отмечают 80-летие Чары Нурымова

В Туркменистане в 2021 году пройдут тематические концерты, телевизионные и радиопередачи, посвящённые 80-летию выдающегося туркменского композитора Чары Нурымова. Музыкальный обозреватель сайта CentralAsia.news, преподаватель Туркменской государственной специализированной музыкальной школы им. Д.Овезова, Эльмира Овениязова рассказала о музыкальном таланте маэстро.

В центре внимания музыальных произведений Чары Нурымова тема Родины, её многовековая история и действительность.

— Многообразно творчество композитора. Такие произведения как «Газели», «Текинские фрески», «Энигма», Дестан-концерт № 2, 2-й струнный квартет «Памяти Индиры Ганди» принесли Нурымову Государственную премию СССР и широкую известность не только в стране, но и за её пределами, — рассказывает Овениязова.

Сила таланта самобытного композитора раскрывается в продолжении национальных традиций, лёгкой композиторской технике и уникальной подаче. Балеты «Гибель суховея», «Бессмертие» и «Кугитанская трагедия» стали первыми балетными произведениями туркменской музыкальной школы, созданными без соавторства.

Как и балет «Бессмертие», посвящённый подвигам героев Великой Отечественной войны, написанный в уникальном жанре концерт – поэма для голоса с оркестром, который стал музыкальной данью памяти жертвам фашизма.

Эльмира Овениязова отмечает, что отдельным направлением в творчестве композитора стали симфонии. Так, к 2500-летию Маргианы Чары Нурымов посвятил симфонию №3 «Мару-Шаху-Джахан».

Талантливый композитор был не менее талантлив и в педагогике, общественной деятельности, по праву возглавлял Союз композиторов Туркменистана.

Чары Нурымов награждён Государственной премией имени Махтумкули, званием заслуженного деятеля искусств и народного артиста Туркменистана. Его произведения являются учебным пособием музыкальных учебных заведений.