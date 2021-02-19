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Венгрия окажет поддержку Узбекистану при вступлении в ВТО

Венгрия окажет поддержку Узбекистану при вступлении в ВТОЗаместитель премьер-министра - министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков 16 февраля прибыл в Венгрию. Одной из тем переговоров стало будущее партнерство в рамках ВТО. Об этом сообщила пресс-служба МИВТ.

В рамках рабочей поездки Сардор Умурзаков провел двусторонние встречи с правительственными лицами Венгрии, в число которых вошел, и премьер-министр Виктор Орбан.

Узбекская делегация выразила благодарность руководству Венгрии за решительные намерения оказывать всяческую поддержку Узбекистану при вступлении во Всемирную торговую организацию.

В процессе переговоров стороны договорились об участии инновационных венгерских компаний в развитии сельскохозяйственного сектора, фармацевтики и пищевой индустрии Узбекистана.

Представители двух стран выразили удовлетворение открытием в Будапеште совместного торгового дома. Он будет активно способствовать продвижению узбекских и венгерских товаров на передовые рынки других стран.

Также чиновники подчеркнули важность формируемого делового совета, который станет контактной платформой для бизнесменов двух государств. 

Стороны проанализировали совместную деятельность в финансово-банковской секторе и пришли к соглашению о необходимости вхождения венгерской «ОТP Bank Group» на узбекский рынок банковских услуг.

Помимо этого, глава узбекской делегации принял участие в бизнес-форуме, ключевой темой которого стало упрочнение деловых отношений между двумя странами. 

По результатам встреч стороны подписали двусторонние соглашения по реализации 12 инвестиционных проектов в пищевой промышленности и сельском хозяйстве Узбекистана.





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