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Мирзиёев оценил состояние сельскохозяйственной отрасли в Наманганской области

Мирзиёев оценил состояние сельскохозяйственной отрасли в Наманганской областиПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 18 февраля прибыл с рабочим визитом в Наманганскую область для оценки проделанной работы в плодоовощной сфере и виноградарстве. Об этом сообщила пресс-служба президента. 

В рамках поездки глава государства, в первую очередь, проинспектировал коммерческий садовый комплекс в Янгикурганском районе. 

Президент Узбекистана отметил экономическую рентабельность и урожайность сада, который возделывается по передовой технологии капельного орошения. 

В процессе ознакомления Мирзиёев приветствовал выделение земельных участков для безработной молодежи для выращивания овощных культур между рядами плодовых деревьев. 

Лидер Узбекистана побеседовал с директором и сотрудниками садоводческого объединения. Он поинтересовался их дальнейшими планами по развитию садоводства с учетом актуальных проблем. 

Здесь же руководитель страны ознакомился с представленной экспозицией будущих сельскохозяйственных проектов в Наманганской области.

Напомним, что Шавкат Мирзиёев 11 января 2021 года подписал законопроект по дальнейшему развитию овощеводства и виноградарства в Наманганской области. Новые сады и виноградники будут созданы за счет сокращения площадей под зерновые культуры. 





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