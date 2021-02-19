Мирзиёев оценил состояние сельскохозяйственной отрасли в Наманганской области

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 18 февраля прибыл с рабочим визитом в Наманганскую область для оценки проделанной работы в плодоовощной сфере и виноградарстве. Об этом сообщила пресс-служба президента.

В рамках поездки глава государства, в первую очередь, проинспектировал коммерческий садовый комплекс в Янгикурганском районе.

Президент Узбекистана отметил экономическую рентабельность и урожайность сада, который возделывается по передовой технологии капельного орошения.

В процессе ознакомления Мирзиёев приветствовал выделение земельных участков для безработной молодежи для выращивания овощных культур между рядами плодовых деревьев.

Лидер Узбекистана побеседовал с директором и сотрудниками садоводческого объединения. Он поинтересовался их дальнейшими планами по развитию садоводства с учетом актуальных проблем.

Здесь же руководитель страны ознакомился с представленной экспозицией будущих сельскохозяйственных проектов в Наманганской области.

Напомним, что Шавкат Мирзиёев 11 января 2021 года подписал законопроект по дальнейшему развитию овощеводства и виноградарства в Наманганской области. Новые сады и виноградники будут созданы за счет сокращения площадей под зерновые культуры.