Президент Белоруссии встретился с госсекретарём Союзного государства

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 18 февраля принял государственного секретаря Союзного государства Григория Рапоту. На встрече, Лукашенко проинформировал собеседника, что в скором времени состоится его встреча с президентом России Владимиром Путиным. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства поблагодарил госсекретаря за участие в недавнем Всебелорусском народном собрании и ознакомлении с комплексом вопросов, которые выносились на обсуждение.

Далее, Александр Лукашенко сообщил о договорённости с президентом России Владимиром Путиным об очной встрече в 20-х числах февраля. Глава Белоруссии поделился, что их общение будет посвящено самым актуальным категориям сотрудничества. В этом контексте, Лукашенко опроверг слухи о том, что он едет в Россию просить «аж 3 миллиарда долларов».

Белорусский лидер констатировал, что на этот год вся документация по энергоносителям уже подписана, и никаких просьб о средствах не предусматривается. Президент сообщил, что в ходе визита в Москву он также намерен встретиться с председателем Совбеза России Дмитрием Медведевым, чтобы обсудить «животрепещущие вопросы», которые волнуют обе страны.