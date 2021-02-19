Правительство Армении утвердило новое пособие для семей из Нагорного Карабаха

Согласно озвученному заявлению, эта категория граждан будет получать пособие в 68 тысяч драмов в течение четырех месяцев, причем не на семью, а на человека, включая несовершеннолетних детей.
Однако отмечается, что пособие не будет выдаваться трудоспособным мужчинам в возрасте от 18 до 63 лет, не имеющих инвалидности. Пособие определено в размере минимальной зарплаты.
Министр труда и социальных вопросов подчеркнул, что пособие в 68 тысяч драмов и ранее выдавалось беженцам из Карабаха, но было оно единовременным. Им воспользовались около 100 тысяч человек. Теперь же оно будет выдаваться в течение четырех месяцев.