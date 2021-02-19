Правительство Армении утвердило новое пособие для семей из Нагорного Карабаха

Глава правительства Армении Никол Пашинян 18 февраля провёл совещание по вопросам экономического состояния страны. В ходе правительственного заседания, кабинет министров утвердил постановление, предусматривающее, что семьи из Карабаха, временно проживающие в Армении, будут с марта этого года в течение четырех месяцев получать пособие. Об этом сообщаетпремьер-министра Армении.

Согласно озвученному заявлению, эта категория граждан будет получать пособие в 68 тысяч драмов в течение четырех месяцев, причем не на семью, а на человека, включая несовершеннолетних детей.

Однако отмечается, что пособие не будет выдаваться трудоспособным мужчинам в возрасте от 18 до 63 лет, не имеющих инвалидности. Пособие определено в размере минимальной зарплаты.

Министр труда и социальных вопросов подчеркнул, что пособие в 68 тысяч драмов и ранее выдавалось беженцам из Карабаха, но было оно единовременным. Им воспользовались около 100 тысяч человек. Теперь же оно будет выдаваться в течение четырех месяцев.