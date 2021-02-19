 
  • 14:49 – Концерн «Total» предпочитает развивать новые технологии в Казахстане 
  • 22:00 – Никол Пашинян провел телефонный разговор с Владимиром Путиным 
  • 14:49 – Концерн «Total» предпочитает развивать новые технологии в Казахстане 
  • 13:00 – Правительство Армении утвердило новое пособие для семей из Нагорного Карабаха 
  • 00:23 – Как грузинка блистала на показе бренда Dolce & Gabbana 
  • 12:18 – В Харькове при пожаре в доме престарелых погибли 15 человек 
Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75

Правительство Армении утвердило новое пособие для семей из Нагорного Карабаха

Правительство Армении утвердило новое пособие для семей из Нагорного КарабахаГлава правительства Армении Никол Пашинян 18 февраля провёл совещание по вопросам экономического состояния страны. В ходе правительственного заседания, кабинет министров утвердил постановление, предусматривающее, что семьи из Карабаха, временно проживающие в Армении, будут с марта этого года в течение четырех месяцев получать пособие. Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра Армении.

Согласно озвученному заявлению, эта категория граждан будет получать пособие в 68 тысяч драмов в течение четырех месяцев, причем не на семью, а на человека, включая несовершеннолетних детей.

Однако отмечается, что пособие не будет выдаваться трудоспособным мужчинам в возрасте от 18 до 63 лет, не имеющих инвалидности. Пособие определено в размере минимальной зарплаты.

Министр труда и социальных вопросов подчеркнул, что пособие в 68 тысяч драмов и ранее выдавалось беженцам из Карабаха, но было оно единовременным. Им воспользовались около 100 тысяч человек. Теперь же оно будет выдаваться в течение четырех месяцев.





  •   Просмотров Сегодня: 34


  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.

    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Президент Молдовы передал своё пособие по окончанию мандата многодетной семье
    » Признание независимости Нагорного Карабаха в повестке правительства Армении | Никол Пашинян | СРОЧНО
    » Родители-бизнесмены в Украине получат пособие в 59,8 млн долларов
    » Зарплаты военнослужащих в Армении повысились – премьер привел конкретные данные
    » Процедура получения соцпособий в Армении будет упрощена
    » Пашинян признал необходимость осторожного подхода к сокращению соцпособий
    » Премьер-министр Армении присутствовал на открытии новой линии по обработке томатов
    » Госпособия на сумму почти 4 млрд. драмов в 2016 г. получат 30 тыс. неработающих матерей в Армении — министр
    » Twitter выпустил пособие для политиков о принципах написания постов
    » Что делать с животными, когда уезжаешь на отдых. Пособие в гифках
    » Одинокие пенсионеры получат и компенсацию за неполученное пособие
    » Семьям погибших ветеранов выдадут одноразовое пособие в 500 лари
    Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75 Добавить Комментарий
    Flag Counter
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 (Радио, ТВ, Интернет, Пресса...) FOCUS MEDIA GROUP ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Концерн «Total» предпочитает развивать новые технологии в Казахстане

    • 14:49
    • 39
    • 0

    Правительство Армении утвердило новое пособие для семей из Нагорного Карабаха

    • 13:00
    • 36
    • 0

    «Торпедо» НН — «Спартак»: победил тот, кому очки нужнее

    • 10:56
    • 33
    • 0

    «Динамо» Москва – «Спартак»: что может быть лучше перед длинными выходными!

    • 09:12
    • 59
    • 0

    Президент Белоруссии встретился с госсекретарём Союзного государства

    • 09:02
    • 63
    • 0

    Правительство Армении на строительство нового квартала в Шурнухе выделило 470 млн драмов

    • 14:38
    • 102
    • 0

    Южная Австралия признала независимость Республики Арцах

    • 23:50
    • 111
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 63669
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 58746
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 54772
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 51984
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 47187
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 41279
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 39785
    • 0

    «Торпедо» НН — «Спартак»: победил тот, кому очки нужнее

    • 10:56
    • 33
    • 0

    «Динамо» Москва – «Спартак»: что может быть лучше перед длинными выходными!

    • 09:12
    • 59
    • 0

    Концерн «Total» предпочитает развивать новые технологии в Казахстане

    • 14:49
    • 39
    • 0

    Правительство Армении утвердило новое пособие для семей из Нагорного Карабаха

    • 13:00
    • 36
    • 0

    Президент Белоруссии встретился с госсекретарём Союзного государства

    • 09:02
    • 63
    • 0

    Правительство Армении на строительство нового квартала в Шурнухе выделило 470 млн драмов

    • 14:38
    • 102
    • 0

    Южная Австралия признала независимость Республики Арцах

    • 23:50
    • 111
    • 0
    Наш ТВИТТЕР

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА