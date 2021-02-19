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Концерн «Total» предпочитает развивать новые технологии в Казахстане

Концерн «Total» предпочитает развивать новые технологии в КазахстанеПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 17 февраля принял главу подразделения по геологоразведке и добычи концерна «Total» Арно Брейеяка. Об этом сообщила пресс-служба президента.

В рамках делового раута, президент обсудил с экономическим партнёром мероприятия, относящиеся к общей реализации комплекса проектов в углеводородном секторе. Помимо этого, в повестку встречи вошли вопросы по текущему состоянию взаимоотношений компании с республикой и перспективы. В частности, участники беседы рассмотрели возможности освоения новых инвестиций.

Гость Акорды поведал главе государства, что концерн планирует трансформировать свою деятельность в сторону «зелёных технологий», а также переименовать компанию в «TotalEnergies».

Далее в ходе общения, деловой представитель завил о готовности концерна вложить средства в крупные нефтегазовые проекты на территории Казахстана. Бизнесмен сообщил, что в этом направлении предпочтение отдается реализации второй комплексной фазы на месторождении «Кашаган» и нескольким замыслам в области возобновляемых источников энергии.

Президент позитивно воспринял изменение стратегического развития компании, и подчеркнул, что Казахстан стремиться достигнуть углеродную нейтральность к 2060 году.





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