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Гурбангулы Бердымухамедов сообщил о строительстве парка «Ташкент» в Ашхабаде

Гурбангулы Бердымухамедов сообщил о строительстве парка «Ташкент» в АшхабадеПрезидент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов 17 февраля в Ашхабаде встретился с министром иностранных дел Узбекистана Абдулазизом Камиловым. Обсуждены актуальные вопросы укрепления двусторонних дружеских отношений. Также, глава государства сообщил о планах строительства парка «Ташкент» в столице Туркменистана, сообщает информагентство «Туркменистан сегодня».

Политики обсудили различные вопросы, касающиеся укрепления двусторонних связей. Обе страны Центральной Азии придают большое значение билатеральному сотрудничеству для решения важнейших проблем региона. В их число также входит спасение Арала и разумное использование запасов пресной воды.

Кроме этого, стороны обратили внимание на дальнейшее улучшение гуманитарной сферы, в основе которого лежит исторически сложившееся единство культурно-духовных традиций, в течение многих веков, объединяющих народы обоих государств.

Ввиду этого, Бердымухамедов проинформировал собеседника о том, что в северном регионе Туркменистана в дружбе и согласии с туркменами живёт и узбекская диаспора.

- Своим трудом они совместно вносят огромный вклад в процветание нашей страны, – заявил лидер Туркменистана.

Одним из наглядных примеров тому, что две народности слились воедино и мирно живут, спокойно трудятся, может стать награждение самого лучшего этрапа минувшего года, которым по итогам конкурса был признан этрап имени С.А.Ниязова Дашогузского велаята.

В рамках программы по развитию культурно-гуманитарных туркмено-узбекских отношений, подчеркнул руководитель государства, в жемчужной столице страны будет построен современный уголок «Ташкент». Он будет оснащён всеми необходимыми сооружениями и станет прекрасным местом отдыха не только для туркменистанцев, но и для зарубежных гостей.

В заключение стороны уверили друг друга в том, что готовы содействовать развитию туркмено-узбекских отношений и поддержанию дружбы и согласия между странами.





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