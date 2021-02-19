«Динамо» Москва – «Спартак»: что может быть лучше перед длинными выходными!

Футбольный сезон в 2021 году открывается столичным дерби. В 1/8 финала Бетсити Кубок России 2020/2021 встречаются «Динамо» и «Спартак».

Фото: Олег Бухарев

Синоптики прогнозируют нам в этот прекрасный футбольный вечер морозную погоду. Играть при минусовой температуре занятие не самое приятное. Да и болельщикам с журналистами тоже будет непросто. С другой стороны, такая афиша способна затмить любые неприятности. Даже в виде мороза. Ведь это дерби гораздо важнее, чем просто матч. Ну а то, что проходит оно в феврале, так это вопрос к нашим функционерам. Они всё время забывают, что играть нашим командам приходится не только на сборах в тёплых заморских странах, но в первую очередь в России. А зима у нас длинная, холодная и по большей части снежная. Поэтому давайте вернёмся к футболу. Ну а если матч всё-таки перенесут, считайте, это обычной новостью.

«Динамо» в этом сезоне показывает симпатичную игру. Добавим, после прихода Шварца. В ноябрьском матче против «Спартака» в Тушине бело-голубые, имея небольшое игровое преимущество, хотя и не смогли воплотить его в победу, но и ничья 1:1 на поле соперника выглядела оптимистичным итогом для команды Сандро Шварца. Наверное, ещё и поэтому в зимней паузе в «динамовском» стане не было приобретений.

Фото: Олег Бухарев

Иное дело «Спартак», который находится даже выше в турнирной таблице, чем его соперник. Доменико Тедеско, который вроде бы собирается покинуть команду после окончания сезона, теперь имеет в своём распоряжении, как минимум одного новичка. Например, полузащитника из Нидерландов Йоррита Хендрикса. И скорее всего, это ещё не всё. И это притом, что красно-белые идут на третьем месте и вполне способны подняться и повыше.

Фото: Олег Бухарев

Вот и посмотрим, чья линия окажется правильной. Тем более что кубковый матч своей главной составляющей имеет одну очень важную вещь – проиграл и вылетел.

Прогноз – 2:1.

Футбол. Бетсити Кубок России 2020/2021. 1/8 финала.

«Динамо» Москва – «Спартак» Москва

20 февраля 2021 года. Москва. «ВТБ Арена». 19.30.

Текст: Антон Буялов.

Фото: Олег Бухарев.

19.02.2021 г.