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«Динамо» Москва – «Спартак»: что может быть лучше перед длинными выходными!

  • 19.02.2021, 09:12,
  • Спорт
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Футбольный сезон в 2021 году открывается столичным дерби. В 1/8 финала Бетсити Кубок России 2020/2021 встречаются «Динамо» и «Спартак».



ФК Спартак-ФК Динамо
Фото: Олег Бухарев




Синоптики прогнозируют нам в этот прекрасный футбольный вечер морозную погоду. Играть при минусовой температуре занятие не самое приятное. Да и болельщикам с журналистами тоже будет непросто. С другой стороны, такая афиша способна затмить любые неприятности. Даже в виде мороза. Ведь это дерби гораздо важнее, чем просто матч. Ну а то, что проходит оно в феврале, так это вопрос к нашим функционерам. Они всё время забывают, что играть нашим командам приходится не только на сборах в тёплых заморских странах, но в первую очередь в России. А зима у нас длинная, холодная и по большей части снежная. Поэтому давайте вернёмся к футболу. Ну а если матч всё-таки перенесут, считайте, это обычной новостью.





«Динамо» в этом сезоне показывает симпатичную игру. Добавим, после прихода Шварца. В ноябрьском матче против «Спартака» в Тушине бело-голубые, имея небольшое игровое преимущество, хотя и не смогли воплотить его в победу, но и ничья 1:1 на поле соперника выглядела оптимистичным итогом для команды Сандро Шварца. Наверное, ещё и поэтому в зимней паузе в «динамовском» стане не было приобретений.





ФК Спартак. Болельщики
Фото: Олег Бухарев




Иное дело «Спартак», который находится даже выше в турнирной таблице, чем его соперник. Доменико Тедеско, который вроде бы собирается покинуть команду после окончания сезона, теперь имеет в своём распоряжении, как минимум одного новичка. Например, полузащитника из Нидерландов Йоррита Хендрикса. И скорее всего, это ещё не всё. И это притом, что красно-белые идут на третьем месте и вполне способны подняться и повыше.





ФК Динамо
Фото: Олег Бухарев




Вот и посмотрим, чья линия окажется правильной. Тем более что кубковый матч своей главной составляющей имеет одну очень важную вещь – проиграл и вылетел.





Прогноз – 2:1.





Футбол. Бетсити Кубок России 2020/2021. 1/8 финала. 





«Динамо» Москва –   «Спартак» Москва





20 февраля 2021 года. Москва. «ВТБ Арена». 19.30.





Текст: Антон Буялов.



Фото: Олег Бухарев.



19.02.2021 г.





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