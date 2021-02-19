«Торпедо» НН — «Спартак»: победил тот, кому очки нужнее

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2020/2021 нижегородское «Торпедо» на своей площадке проиграло московскому «Спартаку» со счётом 2:3.

Фото: Олег Бухарев

Нижний Новгород – хоккейный город. Любовь к этой игре закладывалась здесь с момента образования команды «Торпедо» в 1946 году. За прошедшие со дня основания 75 лет был пройден большой путь, где победы чередовались с поражениями. Следует отметить, что именно нижегородцы стали первой немосковской командой, вошедшей в призовую тройку. Ровно шестьдесят лет назад — 16 февраля 1961 года хоккеисты тогда ещё горьковского «Торпедо», победив в решающем матче столичные «Крылья Советов» — 4:2, завоевали серебряные медали.

И никогда автозаводцы не играли спустя рукава, всегда боролись до последнего независимо от турнирного положения и счёта на табло. А зрители платили хоккеистам взаимностью. Трибуны видавшего виды спортивного комплекса «Нагорный» всегда были полны, выступая в роли шестого полевого игра. Это «численное преимущество» не раз помогало сине-белым вытаскивать безнадёжные игры и побеждать соперников классом выше.

Фото: Олег Бухарев

Нынешний сезон, о чём я не раз уже говорил, проходит параллельно с так называемой эпидемией коронавируса. Из-за этого количество зрителей на трибунах сначала было сокращено до минимума, а потом Указом Губернатора Нижегородской области и вовсе было принято решение запретить доступ болельщиков на трибуны. Соответственно, и результаты «Торпедо» оставляли желать лучшего. Команда, лишившись энергетики трибун, находилась в районе восьмого-десятого места.

Но, как только антивирусные ограничения начали снимать, и количество зрителей на трибунах стало увеличиваться от матча к матчу, игра подопечных Дэвида Немировски преобразилась. Команда стремительно начала движение вверх по турнирной таблице, расположившись на данный момент на шестой позиции с хорошими шансами на пятую. Безусловные лидеры команды этого сезона Дамир Жафяров и Иван Чехович практически в каждой игре не уходят со льда без набранных очков. Приглашение обоих игроков в сборную России на матчи последнего Евротура лишь подчёркивает отменную форму хоккеистов на данном этапе. И уже идут разговоры о том, что Дэвид Немировски, оказывается, отличный тренер (странно, что раньше этот тезис был для кого-то непонятен). Специалиста уже сватают на следующий сезон в «Автомобилист» и даже в «Авангард» — клубы, амбиции которых выходят далеко за рамки простого попадания в плей-офф.

Фото: Олег Бухарев

И вот на фоне этого резкого подъёма результатов и качества игры нижегородцев, к ним в гости пожаловал московский «Спартак», который тоже удивляет всех в этом сезоне, только со знаком минус. Коллектив, обладающий одним из самых больших бюджетов в лиге и возглавляемый нашим самым титулованным практикующим тренером Олегом Знарком, на данный момент находится за пределами восьмёрки Западной конференции. И внятного объяснения, подобному, так сказать, казусу, нет. У Олега Валерьевича на все вопросы журналистов всегда три варианта ответа: «да», «нет» и «не знаю». Получая такую информацию, сложно смоделировать картину мира, дающую ответ на вопрос о неудачном сезоне красно-белых. Но я попробую это сделать. Моё видение следующее. Возрастные игроки команды со звучными фамилиями на свитерах, уже провели лучшие матчи. Им сложно найти мотивацию на новые подвиги. Игра для них стала рутиной, которая не приносит радости от процесса. А без куража побед не бывает. Вот и болтается команда по турнирной таблице в течение полугода как цветы в проруби.

Фото: ХК «Торпедо» НН

Но с первых минут сегодняшней встречи красно-белые начали опровергать мои слова о том, что лучшие годы большинства из них позади. Отбив традиционный торпедовский блицкриг, спартаковцы сами заставили соперника сосредоточить все усилия на обороне. Достаточно сказать, что в первом периоде в створ ворот нижегородцев было нанесено 16 бросков, два из которых завершились заброшенными шайбами. Сначала Артём Фёдоров, получив идеальный пас от Ильи Зубова, вышел один на один с Тихомировым и чётко бросил в правый от вратаря верхний угол. 1:0. Через четыре минуты мастер-класс преподал Сергей Широков. Прокатившись за ворота, он по-бобровски замкнул штангу. 2:0.

Фото: Олег Бухарев

Надо отдать должное хозяевам. Они достаточно быстро пришли в себя и начали доминировать на площадке. Хорошие моменты были у Милле и Чеховича, но отличиться удалось ветерану команды Михаилу Варнакову, сумевшего за 15 секунд до перерыва первым подобрать шайбу после прохода Джордана Шварца и точно бросить в ближний угол. Гудачек оказался бессилен 2:1.

Фото: ХК «Торпедо» НН

С первых минут второго периода москвичи попытались убедить хозяев, что очки сегодня нужнее гостям. В течение двух минут шайба не покидала зону торпедовцев и попала-таки в сетку усилиями Артёма Федорова, оформившего свой второй гол за вечер гол после серии рикошетов. 3:1.

Спартаковцы на эмоциях продолжали атаковать и не заметили, как у них на площадке оказалось шесть игроков. Численное преимущество за нарушение количества игроков на льду в составе соперника было реализовано автозаводцами в течение 16 секунд. Дамир Жафяров нашел на секунду оставшегося без опеки Энди Милле, и последний бросал уже без помех. 3:2.

После этого инициатива перешла к хозяевам, имевшим несколько хороших моментов для того, чтобы сравнять счёт. Но излишняя спешка и суета постоянно подводила подопечных Дэвида Немировски. И даже два большинства не смогли приблизить хоккеистов «Торпедо» к успеху. До конца периода счёт не изменился.

Фото: Олег Бухарев

Удивительно, но счёт не изменился и в третьем периоде. «Спартак» выдал лучшую двадцатиминутку в сезоне по игре в обороне. Атака «Торпедо» делала всё возможное, чтобы сравнять счёт, но москвичи были безупречны, успевая ещё на входе в свою зону закрывать все направления, откуда могла исходить угроза. Шайба лишь восемь раз долетела до ворот Гудачека, но реальных опасных моментов создано не было. Команда Олега Знарка второй раз за сезон побеждает нижегородцев со счётом 3:2.

Фото: ХК «Торпедо» НН

Выигран бой, но не сражение. Борьба продолжается.

Подводя итог, хочу сгенерировать слегка крамольную мысль о том, что, скорее всего, будет даже лучше, если мы не увидим команду Олега Знарка в плей-офф. Ведь в случае попадания москвичей в восьмёрку сильнейших, им на 100% попадётся «армейская машина» Игоря Никитина, которая камня на камне не оставит от «гладиаторов». А это, в свою очередь, оставит глубокие шрамы на сердцах многочисленной армии болельщиков «народной команды». Может, не стоит рисковать здоровьем нации и тихо пропустить вперёд «Витязь»?!

Фото: Олег Бухарев

Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига-2020-2021. Регулярный чемпионат.

«Торпедо» (Нижегородская область) – «Спартак» (Москва) – 2:3 (1:2,1:1,0:0).

Голы: 0:1 – Фёдоров (Никишин, Зубов) — 8:27 , 0:2 – Широков (Рылов, Лехтеря — 12:42, 1:2 – Варнаков (Пайгин, Шварц) — 19:44, 1:3 — Фёдоров (Никонцев, Зубов) — 22:16, 2:3 – Миле (Жафяров) – 23:14 (бол.)

Броски (в створ): 42:55 (23:35).

Штраф: 4:6.

Вратари: Тихомиров — Гудачек .

18 февраля 2021 года. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». 2 200 зрителей

Текст: Сергей В. Вильчинский.

Заглавное фото: ХК «Торпедо» НН

Фото: Олег Бухарев и ХК «Торпедо»