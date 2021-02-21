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Российские вакцины будут исследованы на эффективность и безопасность для детей

  • 21.02.2021, 09:45,
  • В Мире + Европа Россия Медицина
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Российские вакцины будут исследованы на эффективность и безопасность для детейВ режиме онлайн 19 февраля прошла пресс-конференция Комитета Совета Федерации по социальной политике. Во время конференции были обсуждены вопросы вакцинации населения и реабилитация вылечившихся после неё. Также, рассмотрена возможность проверки вакцин на эффективность и безвредность для детей в конце весны - в начале лета. Об этом сообщает пресс-служба Совета.

Инна Святенко, представляющая в ведомстве законодательный орган госвласти, заявила, что из-за увеличения числа пунктов вакцинации каждый гражданин имеет возможность привиться, если проявил желание и не имеет ограничений.

Сегодня свыше 500 тыс. человек привились от коронавируса в столице России. А на следующие две недели на вакцинацию записались примерно 60 тыс. жителей Москвы.

Член Комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко отметила, что на сегодня важна не только вакцинация, но также особую важность имеет восстановление переболевших коронавирусом.

— Программой госгарантий медицинская реабилитация после перенесенной коронавирусной инфекции включена в примерный перечень заболеваний, при которых оказывается специализированная медицинская помощь в стационарных условиях и в условиях дневного стационара, — сказала сенатор.

На вопрос о вакцинации детей, парламентарий заявила, что в конце весны – в начале лета начнётся проверка сывороток на эффективность и надёжность для детей.

Кроме того, Владимир Круглый сообщил, что в Российской Федерации не планируется введение «ковидных» паспортов.





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