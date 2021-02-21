В Туркменистане будет внедрена система «Электронного правительства»

В здании агентства связи в столице Туркменистана 18 февраля прошла телеконференция с администрацией эстонской компании Roxnet Solutions, при поддержке министерства иностранных дел Туркменистана. Участники рассмотрели вопросы внедрения новой цифровой системы «Электронного правительства» и подписания Меморандума о взаимовыгодном двустороннем сотрудничестве, сообщает пресс-служба минсвязи.

На встрече приняли участие руководители и представители Агентства «Туркменсвязь», а также представитель МИД Туркменистана, руководитель и ответственные специалисты Roxnet Solutions OJ.

Компания предложила туркменской стороне внедрить системы «Управления информационными и коммуникационными технологиями» и «Электронное правительство», которые на данный момент являются востребованными в государстве.

«X-Road» представляет собой не только систему электронного правительства, но и Центр регистрации и утверждения цифровой подписи в ней и аутентификации. Эстонские представители сообщили, что организация единой системы переписи, системы интегрированных идентификационных кодов для обслуживающих юридических и физических лиц, решений для создания систем идентификации личности содействует значительному улучшению цифровой экономики Туркменистана. Этот механизм выполнен в виде «децентрализованной» оболочки и объединяет в себе различные сервисы, базы данных с высоким стандартом шифрования.

Компания уже внедрила данную систему в Японии, Канаде, Германии и в других развитых странах мира.

Под конец встречи представители Roxnet выразили заинтересованность в сотрудничестве с туркменским агентством по внедрению системы электронного правительства в стране и готовность к осуществлению этого проекта.