 
  • 09:45 – Российские вакцины будут исследованы на эффективность и безопасность для детей 
  • 22:00 – Никол Пашинян провел телефонный разговор с Владимиром Путиным 
  • 14:49 – Концерн «Total» предпочитает развивать новые технологии в Казахстане 
  • 13:00 – Правительство Армении утвердило новое пособие для семей из Нагорного Карабаха 
  • 00:23 – Как грузинка блистала на показе бренда Dolce & Gabbana 
  • 12:18 – В Харькове при пожаре в доме престарелых погибли 15 человек 
Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75

Регионы Казахстана вышли из «красной» зоны по темпам заболеваемости коронавирусом

Регионы Казахстана вышли из «красной» зоны по темпам заболеваемости коронавирусомВ Республике Казахстан по динамике распространения коронавируса из «красной» зоны вышли все области. Об этом 20 февраля передало национальное информагентство.

Заключение о том, что региональные субъекты «сменили цвет» позволила сделать специальная матрица в форме карты по оценке эпидемиологической ситуации в рамках регионального классификатора Казахстана. Последним из «красной» в «жёлтую» зону перешёл Павлодарский край, он оставался там до 20 февраля.

Всего «жёлтым» цветом в настоящее время окрашены — столица страны, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Павлодарская, Костанайская, и Северо-Казахстанская области. Все остальные территориальные деления республики по темпам распространения COVID-19 находятся в «зеленой» зоне.

Как отмечает главный санитарный врач страны Ерлан Киясов, обобщённый показатель демонстрирует, что весь Казахстан относится к зелёной зоне. В зависимости от присвоенного региону зонального статуса по цвету, определяется ужесточение или наоборот послабление санитарно-карантинных ограничений.





  •   Просмотров Сегодня: 63


  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.

    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Через 12 дней в Казахстане стартует массовая вакцинация граждан
    » Президент Казахстана принял с докладом премьер-министра республики
    » Казахстан вышел в фазу урегулирования ситуации с коронавирусом
    » Минздрав Казахстана попросил сотрудников ВОЗ прибыть в регионы
    » В Узбекистане вновь обновили список красных, жёлтых и зелёных зон
    » Свыше 16 тысяч медиков Казахстана получили 3,2 миллиарда тенге
    » В Ташкенте Бахром Алматов провёл онлайн-брифинг
    » Российские акции держатся в «красной зоне»
    » В Ираке открыт доступ в «зеленую зону» для мирных граждан
    » Доллар США торгуется в красной зоне
    » Казахстан официально вступает в ВТО
    » Казахстан завершил переговоры о членстве в ВТО
    Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75 Добавить Комментарий
    Flag Counter
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 (Радио, ТВ, Интернет, Пресса...) FOCUS MEDIA GROUP ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Российские вакцины будут исследованы на эффективность и безопасность для детей

    • 09:45
    • 96
    • 0

    Туркменистан отправит в Астраханскую область гуманитарную помощь

    • 11:22
    • 73
    • 0

    Концерн «Total» предпочитает развивать новые технологии в Казахстане

    • 14:49
    • 144
    • 0

    Правительство Армении утвердило новое пособие для семей из Нагорного Карабаха

    • 13:00
    • 146
    • 0

    «Торпедо» НН — «Спартак»: победил тот, кому очки нужнее

    • 10:56
    • 129
    • 0

    «Динамо» Москва – «Спартак»: что может быть лучше перед длинными выходными!

    • 09:12
    • 150
    • 0

    Президент Белоруссии встретился с госсекретарём Союзного государства

    • 09:02
    • 156
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 63734
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 58799
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 54898
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 52040
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 47231
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 41323
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 39837
    • 0

    Туркменистан отправит в Астраханскую область гуманитарную помощь

    • 11:22
    • 73
    • 0

    Российские вакцины будут исследованы на эффективность и безопасность для детей

    • 09:45
    • 96
    • 0

    «Торпедо» НН — «Спартак»: победил тот, кому очки нужнее

    • 10:56
    • 129
    • 0

    «Динамо» Москва – «Спартак»: что может быть лучше перед длинными выходными!

    • 09:12
    • 150
    • 0

    Концерн «Total» предпочитает развивать новые технологии в Казахстане

    • 14:49
    • 144
    • 0

    Правительство Армении утвердило новое пособие для семей из Нагорного Карабаха

    • 13:00
    • 146
    • 0

    Президент Белоруссии встретился с госсекретарём Союзного государства

    • 09:02
    • 156
    • 0
    Наш ТВИТТЕР

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА