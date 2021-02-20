Регионы Казахстана вышли из «красной» зоны по темпам заболеваемости коронавирусом

В Республике Казахстан по динамике распространения коронавируса из «красной» зоны вышли все области. Об этом 20 февраля передало национальное информагентство.

Заключение о том, что региональные субъекты «сменили цвет» позволила сделать специальная матрица в форме карты по оценке эпидемиологической ситуации в рамках регионального классификатора Казахстана. Последним из «красной» в «жёлтую» зону перешёл Павлодарский край, он оставался там до 20 февраля.

Всего «жёлтым» цветом в настоящее время окрашены — столица страны, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Павлодарская, Костанайская, и Северо-Казахстанская области. Все остальные территориальные деления республики по темпам распространения COVID-19 находятся в «зеленой» зоне.

Как отмечает главный санитарный врач страны Ерлан Киясов, обобщённый показатель демонстрирует, что весь Казахстан относится к зелёной зоне. В зависимости от присвоенного региону зонального статуса по цвету, определяется ужесточение или наоборот послабление санитарно-карантинных ограничений.