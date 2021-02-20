Туркменистан отправит в Астраханскую область гуманитарную помощь

На конференции Кабинета министров, прошедшей 19 февраля в онлайн формате, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов одобрил предложение главы МИД отправить в Астраханскую область товары, произведённые в Туркменистане. Мероприятие осуществляется в качестве знака дружбы и добрососедства, сообщает госинформагентство «Туркменистан сегодня».

Президент подчеркнул важность укрепления двусторонних, дружеских отношений. В связи с этим, он дал указания руководителям министерства здравоохранения и медицинской промышленности, ведомству текстильной отрасли и Союзу предпринимателей по поводу безвозмездной отправки туркменских товаров, медицинских и лекарственных продукций и провизии на территорию Астраханского района. Перевезти продукцию планируется судном морского торгового флота Туркменистана по маршруту Туркменбаши-Астрахань.

- Развитие прямых эффективных контактов с регионами России является одним из ключевых направлений межгосударственного диалога, получившего в современную эпоху новое наполнение. Астраханская область РФ – близкий сосед Туркменистана по Каспийскому морю, с которым налажено сотрудничество в различных сферах, – отметил лидер нации.

Данный документ является доказательством того, что Туркменистан направляет все силы для улучшения дружеских отношений с Российской Федерацией, а также жестом поддержки, взаимоуважения и добрососедства между государствами.

Добавим, что в мае прошедшего года с туркменской стороны также были отправлены продовольственные товары в Россию в помощь по борьбе с пандемией.