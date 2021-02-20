 
  • 09:45 – Российские вакцины будут исследованы на эффективность и безопасность для детей 
  • 22:00 – Никол Пашинян провел телефонный разговор с Владимиром Путиным 
  • 14:49 – Концерн «Total» предпочитает развивать новые технологии в Казахстане 
  • 13:00 – Правительство Армении утвердило новое пособие для семей из Нагорного Карабаха 
  • 00:23 – Как грузинка блистала на показе бренда Dolce & Gabbana 
  • 12:18 – В Харькове при пожаре в доме престарелых погибли 15 человек 
Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75

Туркменистан отправит в Астраханскую область гуманитарную помощь

  • 20.02.2021, 11:22,
  • В Мире + Европа
  • 0
    •
  • : ~ 1 минута на чтение:  

Туркменистан отправит в Астраханскую область гуманитарную помощьНа конференции Кабинета министров, прошедшей 19 февраля в онлайн формате, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов одобрил предложение главы МИД отправить в Астраханскую область товары, произведённые в Туркменистане. Мероприятие осуществляется в качестве знака дружбы и добрососедства, сообщает госинформагентство «Туркменистан сегодня».

Президент подчеркнул важность укрепления двусторонних, дружеских отношений. В связи с этим, он дал указания руководителям министерства здравоохранения и медицинской промышленности, ведомству текстильной отрасли и Союзу предпринимателей по поводу безвозмездной отправки туркменских товаров, медицинских и лекарственных продукций и провизии на территорию Астраханского района. Перевезти продукцию планируется судном морского торгового флота Туркменистана по маршруту Туркменбаши-Астрахань.Туркменистан отправит в Астраханскую область гуманитарную помощь

- Развитие прямых эффективных контактов с регионами России является одним из ключевых направлений межгосударственного диалога, получившего в современную эпоху новое наполнение. Астраханская область РФ – близкий сосед Туркменистана по Каспийскому морю, с которым налажено сотрудничество в различных сферах, – отметил лидер нации.

Данный документ является доказательством того, что Туркменистан направляет все силы для улучшения дружеских отношений с Российской Федерацией, а также жестом поддержки, взаимоуважения и добрососедства между государствами.

Добавим, что в мае прошедшего года с туркменской стороны также были отправлены продовольственные товары в Россию в помощь по борьбе с пандемией.





  •   Просмотров Сегодня: 70


  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.

    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Гурбангулы Бердымухамедов сообщил о строительстве парка «Ташкент» в Ашхабаде
    » Президент Туркменистана назначил Сердара Бердымухамедова вице-премьером
    » В Туркменистане учредили знак отличия для сотрудников дипслужбы
    » Президенту Туркменистана доложили о планах по вакцинации зарубежных спортсменов
    » Лидер Туркменистана Бердымухамедов отмечает 63-летие
    » Туркменистан и Евросоюз обсудили ключевые направления диалога по правам человека
    » Товары туркменских бизнесменов будут представлены на экспо в Китае
    » Президент Туркменистана подписал документы, нацеленные на совершенствование энергетической отрасли
    » В Ашхабаде открылся форум о партнёрстве Туркменистана с международными организациями
    » Меджлис Туркменистана объявил девиз 2020 года
    » Президент Туркменистана встретился с премьер-министром Италии
    » Туркменистан в ОИС будет представлять Оразмухаммет Чарыев
    Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75 Добавить Комментарий
    Flag Counter
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 (Радио, ТВ, Интернет, Пресса...) FOCUS MEDIA GROUP ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Российские вакцины будут исследованы на эффективность и безопасность для детей

    • 09:45
    • 96
    • 0

    Туркменистан отправит в Астраханскую область гуманитарную помощь

    • 11:22
    • 74
    • 0

    Концерн «Total» предпочитает развивать новые технологии в Казахстане

    • 14:49
    • 144
    • 0

    Правительство Армении утвердило новое пособие для семей из Нагорного Карабаха

    • 13:00
    • 146
    • 0

    «Торпедо» НН — «Спартак»: победил тот, кому очки нужнее

    • 10:56
    • 129
    • 0

    «Динамо» Москва – «Спартак»: что может быть лучше перед длинными выходными!

    • 09:12
    • 150
    • 0

    Президент Белоруссии встретился с госсекретарём Союзного государства

    • 09:02
    • 156
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 63734
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 58799
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 54898
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 52040
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 47231
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 41323
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 39837
    • 0

    Туркменистан отправит в Астраханскую область гуманитарную помощь

    • 11:22
    • 74
    • 0

    Российские вакцины будут исследованы на эффективность и безопасность для детей

    • 09:45
    • 96
    • 0

    «Торпедо» НН — «Спартак»: победил тот, кому очки нужнее

    • 10:56
    • 129
    • 0

    «Динамо» Москва – «Спартак»: что может быть лучше перед длинными выходными!

    • 09:12
    • 150
    • 0

    Концерн «Total» предпочитает развивать новые технологии в Казахстане

    • 14:49
    • 144
    • 0

    Правительство Армении утвердило новое пособие для семей из Нагорного Карабаха

    • 13:00
    • 146
    • 0

    Президент Белоруссии встретился с госсекретарём Союзного государства

    • 09:02
    • 156
    • 0
    Наш ТВИТТЕР

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА